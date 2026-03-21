Quel bilan pour Lucas Pirard, qui cède sa place à Epolo ? "Je dis chapeau"

Lucas Pirard va retrouver le banc. Après 7 matchs d'affilée en championnat, 9 cette année, en l'absence de Matthieu Epolo, le n°2 a eu droit aux éloges de son coach.

Il savait que c'était temporaire, et en a certainement profité pleinement pour savourer : formé au club, Lucas Pirard a pu faire ses débuts cette saison en l'absence de Matthieu Epolo, d'abord parti à la CAN, puis blessé. Le n°2 des Rouches a disputé 9 matchs, dont 7 consécutifs.

Mais toutes les belles histoires ont une fin : Epolo est de retour, et il n'y avait aucun doute concernant le fait que l'international congolais retrouverait sa place. Vincent Euvrard, cependant, a tenu à rendre hommage à son gardien n°2.

Euvrard tire son chapeau à Pirard

"Quand on voit qu'il est arrivé dans les buts contre Anderlecht, dans un cycle où on venait de prendre deux claques contre Charleroi et Gand... On s'est remis dans la course au fur et à mesure du match à partir de là", pointe Euvrard. "Dans ces 9 matchs, il y a 4 clean-sheets, 4 victoires et seulement deux défaites".

Bref : le bilan est positif, aux yeux du coach. "Pour un gardien remplaçant toute la saison, sans rythme, faire ce genre de performances, je ne pense pas qu'on puisse en demander plus", estime Vincent Euvrard. "Il a fait une très bonne série, par rapport au nombre de clean-sheets. Si on fait le rapport du nombre de matchs joués, il dans le top 3 de la Pro League, donc je dirais : chapeau".

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Bien sûr, le retour de Matthieu Epolo reste une très bonne nouvelle pour le Standard. "Quand tu perds ton capitaine et ton vice-capitaine (Marlon Fossey, nda), ça touche le groupe. Tu perds du leadership, et on connaît Matthieu : il vit pour le club. Il a faim et est content d'être de retour", conclut Euvrard.