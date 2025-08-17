Suis Charleroi - Antwerp en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.
-
Date: 17/08/2025 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 4
Charleroi - Antwerp, un duel plus explosif qu'il n'y paraît
Charleroi accueille l'Antwerp en fin d'après-midi. Les Zèbres doivent une revanche à leurs supporters après le non-match à la RAAL.

Pour une équipe qui n'a pas encore décroché la moindre victoire cette saison, le manque d'envie affiché à l'Easi Arena, dans un choc hennuyer qui plus est, s'est avéré très surprenant. Rik De Mil n'avait d'ailleurs pas cherché à tourner autour du pot en conférence de presse, reconnaissant que la première mi-temps de ses hommes était la plus faible en championnat depuis son arrivée à Charleroi

Le coup de gueule poussé à la mi-temps était d'ailleurs, de ce qui se murmure, assez inédit. Mais pas suffisant pour inverser la tendance lors du deuxième acte. A la suite d'une prestation comme celle-là, le Mambourg est en droit de s'attendre à des joueurs morts de faim.

Le retour de Stulic

D'autant qu'en face, l'Antwerp sera aussi remonté à bloc. Le Great Old n'a pas oublié ce qu'il s'est passé cet été et ne se privera pas de transformer sa rancune en détermination sur le terrain. Les tergiversations de Rik De Mil dans la direction pour finalement décliner la proposition du club et rester à Charleroi sont encore dans les têtes de tous les dirigeants.

Pareil pour le dossier Adem Zorgane, que les Anversois se préparaient à accueillir mais que le Sporting a finalement vendu à l'Union. Le match de ce soir s'annonce donc engagé comme il se doit.

Une rencontre qui verra le retour de Nikola Stulic, suspendu le weekend dernier pour ses deux cartes jaunes reçues contre Saint-Trond. Anthony Descotte, qui l'avait suppléé en pointe de l'attaque contre La Louvière, saute du groupe, il s'agit bien d'un choix sportif.

Prono Charleroi - Antwerp

Charleroi gagne
Partage
Antwerp gagne
Charleroi Charleroi gagne Partage Antwerp Antwerp gagne
13.77% 37.72% 48.5%
Les plus populaires
1-1
(115x)		 1-2
(75x)		 0-1
(32x)

Comparatif Charleroi - Antwerp

Classement

13
7

Points

2
5

Gagner

0
1

Perdre

1
0

Buts inscrits

3
5

Buts reçus

4
3

Cartes jaunes

6
9

Cartes rouges

1
0

face-à-face remportés

9
4
12
29/05 18:30 Antwerp Antwerp 1-2 Charleroi Charleroi
08/12 13:30 Antwerp Antwerp 1-3 Charleroi Charleroi
28/07 18:30 Charleroi Charleroi 0-1 Antwerp Antwerp
21/01 13:30 Antwerp Antwerp 4-1 Charleroi Charleroi
06/12 20:30 Antwerp Antwerp 5-2 Charleroi Charleroi
21/10 20:45 Charleroi Charleroi 3-2 Antwerp Antwerp
19/03 13:30 Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
30/10 21:00 Charleroi Charleroi 1-0 Antwerp Antwerp
16/01 13:30 Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
13/08 20:45 Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
27/12 13:30 Antwerp Antwerp 2-1 Charleroi Charleroi
30/08 18:15 Charleroi Charleroi 2-0 Antwerp Antwerp
16/02 14:30 Antwerp Antwerp 1-1 Charleroi Charleroi
11/08 18:00 Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
26/05 14:30 Antwerp Antwerp 3-2 Charleroi Charleroi
10/03 18:00 Antwerp Antwerp 1-2 Charleroi Charleroi
29/07 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Antwerp Antwerp
27/01 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
05/11 14:30 Antwerp Antwerp 1-3 Charleroi Charleroi
16/04 20:30 Charleroi Charleroi 0-3 Antwerp Antwerp
27/11 15:00 Antwerp Antwerp 1-0 Charleroi Charleroi
14/02 20:00 Antwerp Antwerp 3-1 Charleroi Charleroi
13/09 20:00 Charleroi Charleroi 0-1 Antwerp Antwerp
08/02 20:00 Antwerp Antwerp 3-1 Charleroi Charleroi
31/08 20:00 Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Un match qui sent la poudre pour plusieurs raisons chez à Charleroi : "Je ne vais pas mentir..."

15/08

Charleroi accueille l'Antwerp dimanche. Les Zèbres doivent une revanche à leurs supporters après la piètre prestation à la RAAL.

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 13:30 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 16:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 18:30 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19:15 Westerlo Westerlo
