Charleroi - Antwerp, un duel plus explosif qu'il n'y paraît

Charleroi accueille l'Antwerp en fin d'après-midi. Les Zèbres doivent une revanche à leurs supporters après le non-match à la RAAL.

Pour une équipe qui n'a pas encore décroché la moindre victoire cette saison, le manque d'envie affiché à l'Easi Arena, dans un choc hennuyer qui plus est, s'est avéré très surprenant. Rik De Mil n'avait d'ailleurs pas cherché à tourner autour du pot en conférence de presse, reconnaissant que la première mi-temps de ses hommes était la plus faible en championnat depuis son arrivée à Charleroi.

Le coup de gueule poussé à la mi-temps était d'ailleurs, de ce qui se murmure, assez inédit. Mais pas suffisant pour inverser la tendance lors du deuxième acte. A la suite d'une prestation comme celle-là, le Mambourg est en droit de s'attendre à des joueurs morts de faim.

Le retour de Stulic

D'autant qu'en face, l'Antwerp sera aussi remonté à bloc. Le Great Old n'a pas oublié ce qu'il s'est passé cet été et ne se privera pas de transformer sa rancune en détermination sur le terrain. Les tergiversations de Rik De Mil dans la direction pour finalement décliner la proposition du club et rester à Charleroi sont encore dans les têtes de tous les dirigeants.

Pareil pour le dossier Adem Zorgane, que les Anversois se préparaient à accueillir mais que le Sporting a finalement vendu à l'Union. Le match de ce soir s'annonce donc engagé comme il se doit.

Une rencontre qui verra le retour de Nikola Stulic, suspendu le weekend dernier pour ses deux cartes jaunes reçues contre Saint-Trond. Anthony Descotte, qui l'avait suppléé en pointe de l'attaque contre La Louvière, saute du groupe, il s'agit bien d'un choix sportif.