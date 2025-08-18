Sur la shortlist d'Anderlecht l'été passé, enfin titulaire cette saison : "Stulic est un ami, j'étais prêt"

Rosen Bozhinov a l'occasion de s'illustrer en ce début de saison avec l'Antwerp. Le défenseur bulgare veut grandir dans l'équipe.

Il y a un an, Rosen Bozhinov avait le choix entre Anderlecht et l'Antwerp. Le Bulgare, formé et révélé au CSKA Sofia, a finalement choisi le Bosuil pour sa première expérience à l'étranger, malgré l'instance des Mauves.

Il lui a fallu du temps avant d'avoir sa chance : Bozhinov n'a décroché qu'une titularisation en phase classique lors de la saison, évoluant plus souvent avec les U23 en D1 Amateurs. Lors de la première journée des Playoffs, il avait vécu un cauchemar face à Promise David, qui avait provoqué son exclusion après l'avoir déjà fait tourner en bourrique plusieurs fois.

Il n'était ensuite plus réapparu sur la pelouse. Mais cette saison, le défenseur de 20 ans n'a pas manqué la moindre minute lors de quatre premières journées. Hier, il s'est montré à son avantage dans un trio avec Zeno Van den Bosch et le nouveau venu Yuto Tsunashima.

Plus en confiance

"C'est très différent de l'année passée. L'entraîneur m'offre une seconde chance, il croit en moi. Je veux lui rendre cette confiance en faisant mes matchs. La première année, j'ai dû m'adapter. Je suis maintenant plus sûr de moi", nous explique-t-il après la rencontre face aux Zèbres.

Bozhinov peut être satisfait de son match dans le match avec Nikola Stulic, qu'il connaît bien : "C'est un très bon attaquant, mais aussi un bon ami. Je lui ai parlé après le match, je lui ai dit que je m'étais bien préparé pour le contrer (rires)". De quoi continuer comme titulaire pour le reste de la saison ?