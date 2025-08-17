🎥 Une première alerte, puis la catastrophe : la double bourde de Martin Delavallée avec Charleroi

Auteur de plusieurs belles parades en seconde mi-temps, Martin Delavallée a pourtant commis une erreur en première. Après une première alerte, une mauvaise relance lui a coûté cher et a permis à l'Antwerp d'ouvrir le score.

Le Sporting Charleroi a partagé l’enjeu face à l’Antwerp ce dimanche. Deux points de perdus pour les Zèbres, malgré une prestation plus convaincante que celle du week-end dernier contre la RAAL.

Les deux buts de la rencontre ont été inscrits en première période. C’est l’Antwerp qui a ouvert le score, profitant d’une erreur de Martin Delavallée, qui a relancé le ballon directement sur Doumbia. Adekami n’a pas manqué l’occasion d’ouvrir le score.

Un début de match très compliqué pour le portier carolo, qui avait quelques minutes plus tôt failli concéder un but contre son camp en laissant passer le ballon sous sa semelle.

Le gardien s’est néanmoins rattrapé en seconde période, en réalisant plusieurs arrêts décisifs, alors que c’est plutôt Charleroi qui méritait de prendre les commandes.

Charleroi lance donc sa saison avec un bilan de 3/12. Martin Delavallée reste le coupable du but encaissé, malgré plusieurs belles interventions en seconde mi-temps. La dure vie d’un gardien de but.