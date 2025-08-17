Charleroi doit-il attendre d'être mené pour commencer à jouer ? "Il faut qu'on se réveille"

Charleroi attend toujours sa première victoire mais sort tout de même de son match contre l'Antwerp avec un partage.

Comme souvent cette saison, les joueurs de Charleroi sont mitigés par rapport à leur prestation. Les Zèbres ont mieux joué que face à la RAAL (ce qui n'était pas difficile, concédons-le) mais n'ont toujours pas engrangé la moindre victoire.

"On commence à mieux faire, on progresse. Ce n'est pas encore parfait mais on joue un meilleur football. On a encore beaucoup de chemin à faire mais on peut être satisfait de notre match face à une très belle équipe de l'Antwerp", explique Jérémy Petris à l'issue de la rencontre.

En début de rencontre, le Mambourg a pourtant assisté à un match dans la lignée des semaines précédentes : après l'ouverture du score, l'Antwerp était souverain et n'était pas loin de faire le break : "On a été absent lors de la première demi-heure, les supporters l'ont vu. Ca n'a pas été facile, on a vraiment commencé notre match qu'en deuxième mi-temps. Ce n'est pas une question de bien débuter son match ou pas. On a des nouveaux joueurs, tout le monde doit encore s'habituer", explique Petris.

Charleroi attend le déclic

"Le premier match qu'on gagnera va nous booster. Bien sûr qu'on y pense, que ça nous trotte en tête. Il y a un mieux, mais ce n'est pas encore le grand Charleroi qu'on voyait avant. Il faut qu'on se réveille", conclut-il.

De son côté, Yacine Titraoui, à la base du but de l'égalisation, veut retenir la réaction de l'équipe. Après être revenu au score contre Louvain, et Saint-Trond, les Zèbres ont à nouveau montré du caractère : "L'élimination en Conférence League a fait mal, il a fallu un peu de temps pour le digérer mais le staff a fait un travail remarquable au niveau mental. On a un très bon groupe, avec des joueurs doués techniquement mais aussi mentalement. On a été menés à tous les matchs et trois fois sur quatre, on finit par recoller".

L'Algérien s'est également exprimé sur son avenir, lui qui reste sur une première saison de haute facture et suscite de l'intérêt : "Je ne peux pas parler du mercato, je reste focalisé sur Charleroi, je veux progresser ici. Partir ? Ce n'est pas moi qui décide, il y a un président, une direction. Si une offre se présente, on en discutera. Mais je reste professionnel, j'ai la tête au Sporting".