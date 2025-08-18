Charleroi a-t-il été volé contre l'Antwerp ? "C'est impossible à comprendre"

Rik De Mil aurait aimé décrocher la victoire en forme de déclic pour son groupe mais se satisfait du partage face à l'Antwerp. Il estimait tout de même que son Sporting aurait dû hériter d'un penalty.

Charleroi était attendu au tournant après sa prestation fantomatique contre la RAAL. Rik De Mil était soulagé de voir que ses joueurs ont compris le message : "On a demandé une réaction aux joueurs et je l'ai vraiment vue, je suis très content de ça : à la RAAL, ce n'était pas notre vrai visage", explique-t-il en conférence de presse".

"On a bien débuté mais l'Antwerp a ensuite pris le dessus, même si notre organisation n'était pas mauvaise. Après, on donne ce premier but et ça fait du mal à un groupe qui voulait bien faire : on a pris un peu de temps avant de reprendre nos esprits. On est revenus et j'ai vu des bonnes choses de mon équipe : pas encore assez mais ça commence face à une bonne équipe de l'Antwerp", poursuit le T1 des Zèbres.

Penalty sur Guiagon ?

De Mil est aussi revenu sur une phase litigieuse en fin de première mi-temps. Après avoir passé son homme d'un grand pont dans le rectangle, l'Ivoirien s'est effondré dans le rectangle, manifestement retenu. Mais l'arbitre n'a pas bronché : "On méritait un penalty à 100% : je ne comprends pas pourquoi on ne le siffle pas. C'est impossible à comprendre".

Pas question de tout mettre sur le dos de l'arbitrage pour autant : "En deuxième mi-temps, on était mieux dans le match, on a poussé. Mais ça manquait encore de créativité pour créer plus d'occasions. La mentalité était là mais en matière de jeu, il y a encore beaucoup à faire pour arriver là où on veut aller. Mais ça va venir, les joueurs travaillent. On fait trop de fautes individuelles. Il faut aussi améliorer notre efficacité".

Charleroi devra donc attendre au minimum la fin du mois d'août pour décrocher sa première victoire. Le match du weekend prochain a été remis à une date ultérieure, Genk ayant un barrage européen sur le feu. Voir une rencontre prévue en plein mercato n'est pas forcément une mauvaise chose, cela permettre à Charleroi de continuer à peaufiner ses automatismes mais vaudra aux Zèbres de prendre encore un peu plus de retard au classement.