Guiagon homme du match, Delavallée à la faute : les notes de Charleroi contre l'Antwerp

Charleroi était attendu après son non-match à la RAAL. A défaut de gagner, les Zèbres ont élevé le niveau. Zoom sur les prestations individuelles des onze titulaires.

Delavallée (4,5) : Apparu assez fébrile, notamment sur le but encaissé qu'il initie d'une mauvaise relance pleine axe, le portier carolo n'a pas rassuré sa défense malgré quelques interventions plus inspirées. Un match à la Hervé Koffi.

Pétris (6,5) : monté en puissance sur son flanc, avec quelques combinaisons intéressantes avec Bernier et des retours défensifs assez décidés

Keita (5,5) : a pris six mois d'expérience en l'espace d'un seul match après avoir défendu face à Vincent Janssen, qui lui a joué plusieurs de ses tours favoris

Ousou (6,5) : assez serein derrière, attentif face aux déplacements d'Adekami, qui n'a que rarement réussi à prendre la profondeur

Nzita (7) : en difficulté face à Somers, il s'est repris avec plus de mordant en deuxième mi-temps et plusieurs phases arrêtées très intéressantes.

Camara (5,5) : très demandeur et énergique mais a vu pas mal de ballons lui passer au-dessus. En difficulté face au pressing anversois pour orienter le jeu. Assez actif à la récupération néanmoins.

Titraoui (6) : L'Algérien n'a pas encore eu son influence habituelle mais n'a cessé de jouer vers l'avant, il est d'ailleurs à la base de l'égalisation

Guiagon (8,5) : le meilleur homme sur le terrain. Comme à son habitude, l'Ivoirien a accéléré le jeu des Zèbres par ses déviations en un temps et ses dribbles. Magnifique frappe enroulée pour égaliser, une foule d'interventions dans le sens du jeu. Indispensable, ni plus ni moins.

Romsaas (5,5) : se cherche encore dans un rôle à la Heymans, avec des infiltrations sans ballons et des frappes audacieuses mais pas en réussite aujourd'hui.

Bernier (6,5) : le jeu carolo penchait sur la droite en première mi-temps, et ce n'était pas un hasard. Plus discret lors du deuxième acte, cela s'est également fait ressentir.

Stulic (7) : de retour dans le onze, il a fait beaucoup de bien aux Zèbres par sa présence dans le rectangle, son muscle dans les duels et ses remises dos au but. Mais peu alimenté dans la zone de vérité.