Réaction Une recrue de choix pour Charleroi : "Il a le bon profil"

Une recrue de choix pour Charleroi : "Il a le bon profil"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Aurélien Scheidler est en approche à Charleroi. Rik De Mil a évoqué son probable futur joueur en conférence de presse.

Quelques heures avant le match de Charleroi, Vincent Euvrard l'a confirmé à l'issue de la défaite contre Anderlecht : Aurélien Scheidler a bien disputé son dernier match sous les couleurs de Dender. L'attaquant français, acheté définitivement cet été, se dirige bel et bien vers Charleroi.

Un transfert entre 1 et 1,5 million d'euros est évoqué, l'opération en est dans sa dernière ligne droite. L'imminence de la fumée blanche a même valu à Rik De Mil d'être interrogé sur son futur attaquant à l'issue du partage contre l'Antwerp.

"Il peut apporter beaucoup de choses vu notre manière de jouer, il a un bon profil. C'est quelqu'un qui est très présent dans le jeu aérien mais aussi de la technique. Il a le sens du but, il est travailleur, c'est apparemment un très bon gars. Mais ce n'est pas encore signé", a-t-il expliqué en conférence de presse.

Quid de Stulic ?

Difficile de dissocier l'arrivée de Scheidler du sort de Nikola Stulic. Le Serbe, de retour de suspension et très précieux dans son jeu en remise, présente un profil fort similaire à celui de l'attaquant de Dender, lui aussi très présent dans le rectangle par son gabarit et son sens du but.

Ce n'est un secret pour personne, Stulic est convoité après son explosion de la saison dernière. Lecce s'est notamment manifesté pour lui. L'arrivée de Scheidler prépare-t-elle le terrain pour un départ de l'international serbe ? Les deux joueurs évolueront-ils de concert ? Les choses sont en tout cas en train de bouger dans le Pays Noir.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Charleroi

Plus de news

Charleroi a-t-il été volé contre l'Antwerp ? "C'est impossible à comprendre" Réaction

Charleroi a-t-il été volé contre l'Antwerp ? "C'est impossible à comprendre"

09:45
Un ancien joueur de l'Equipe de France réclame 65 millions à la FIFA et à l'Union belge

Un ancien joueur de l'Equipe de France réclame 65 millions à la FIFA et à l'Union belge

13:00
Charleroi doit-il attendre d'être mené pour commencer à jouer ? "Il faut qu'on se réveille" Réaction

Charleroi doit-il attendre d'être mené pour commencer à jouer ? "Il faut qu'on se réveille"

22:40
🎥 Une première alerte, puis la catastrophe : la double bourde de Martin Delavallée avec Charleroi

🎥 Une première alerte, puis la catastrophe : la double bourde de Martin Delavallée avec Charleroi

22:20
Matthieu Epolo jamais Diable Rouge ? Les grandes manœuvres de...Claude Makélélé ont commencé

Matthieu Epolo jamais Diable Rouge ? Les grandes manœuvres de...Claude Makélélé ont commencé

12:20
Adriano Bertaccini sacrifié : la drôle de gestion de Besnik Hasi

Adriano Bertaccini sacrifié : la drôle de gestion de Besnik Hasi

11:40
3
📷 OFFICIEL : Une jeune pépite française débarque au Club de Bruges

📷 OFFICIEL : Une jeune pépite française débarque au Club de Bruges

12:00
Le Club de Bruges a-t-il mal recruté ? : "L'attaque est trop limitée"

Le Club de Bruges a-t-il mal recruté ? : "L'attaque est trop limitée"

11:20
1
Guiagon homme du match, Delavallée à la faute : les notes de Charleroi contre l'Antwerp Réaction

Guiagon homme du match, Delavallée à la faute : les notes de Charleroi contre l'Antwerp

21:00
Pas encore de première victoire mais la réaction attendue : Charleroi bouscule l'Antwerp

Pas encore de première victoire mais la réaction attendue : Charleroi bouscule l'Antwerp

20:27
"Beaucoup de joueurs n'assument pas leurs responsabilités" : Philippe Albert charge Anderlecht malgré la victoire

"Beaucoup de joueurs n'assument pas leurs responsabilités" : Philippe Albert charge Anderlecht malgré la victoire

11:00
Premiers pas réussis pour Noah Sadiki en Angleterre, la presse s'enflamme : "Un cauchemar de jouer contre lui"

Premiers pas réussis pour Noah Sadiki en Angleterre, la presse s'enflamme : "Un cauchemar de jouer contre lui"

10:20
"Il peut devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde" : le Sporting CP s'enflamme pour Zeno Debast

"Il peut devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde" : le Sporting CP s'enflamme pour Zeno Debast

10:40
L'expulsion de Thomas Henry était-elle justifiée ? "Quand tu attends, les gens commencent à douter"

L'expulsion de Thomas Henry était-elle justifiée ? "Quand tu attends, les gens commencent à douter"

09:00
Émotion à San Siro : un hommage poignant pour le fils décédé de Matthias Verreth

Émotion à San Siro : un hommage poignant pour le fils décédé de Matthias Verreth

09:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/08: Dendoncker

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/08: Dendoncker

07:20
Climat tendu au Bayern : un cadre met Vincent Kompany dans l'embarras

Climat tendu au Bayern : un cadre met Vincent Kompany dans l'embarras

08:30
Un surprenant meilleur buteur du championnat : "Normalement, je ne suis pas du genre à marquer beaucoup..."

Un surprenant meilleur buteur du championnat : "Normalement, je ne suis pas du genre à marquer beaucoup..."

07:00
Mauvais présage pour Romelu Lukaku ? Sa blessure pourrait être plus grave

Mauvais présage pour Romelu Lukaku ? Sa blessure pourrait être plus grave

08:03
Improbable Kevin Rodriguez, qui a déjà... triplé son total de la saison dernière : "Pourtant, je jouais déjà bien..." Interview

Improbable Kevin Rodriguez, qui a déjà... triplé son total de la saison dernière : "Pourtant, je jouais déjà bien..."

06:40
Surprise dans le dossier du transfert de Leander Dendoncker !

Surprise dans le dossier du transfert de Leander Dendoncker !

07:20
Séisme au RAEC Mons : la direction prend une décision inattendue

Séisme au RAEC Mons : la direction prend une décision inattendue

07:43
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/08: Antunes Gouveia - Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/08: Antunes Gouveia - Tzolis

23:30
"Je n'ai jamais envisagé de jouer avec deux attaquants" : Besnik Hasi revient sur la titularisation d'Adriano Bertaccini

"Je n'ai jamais envisagé de jouer avec deux attaquants" : Besnik Hasi revient sur la titularisation d'Adriano Bertaccini

06:00
2
"Ça peut être très difficile" : un Brugeois, ex-Diable Rouge, prévient les Rangers avant la Ligue des Champions

"Ça peut être très difficile" : un Brugeois, ex-Diable Rouge, prévient les Rangers avant la Ligue des Champions

06:20
"Ce but, c'est juste de la chance" : Zulte Waregem ne digère pas sa défaite contre le Club de Bruges

"Ce but, c'est juste de la chance" : Zulte Waregem ne digère pas sa défaite contre le Club de Bruges

23:20
Anderlecht prêt à casser sa tirelire et formuler une offre pour un ailier prometteur ?

Anderlecht prêt à casser sa tirelire et formuler une offre pour un ailier prometteur ?

23:30
1
"Son coude ou sa tête a touché ma dent" : Zulte a perdu des plumes contre Bruges, dans tous les sens du terme

"Son coude ou sa tête a touché ma dent" : Zulte a perdu des plumes contre Bruges, dans tous les sens du terme

23:00
"Ça devrait toujours être sifflé" : le deuxième but d'Anderlecht remis en cause par Dender

"Ça devrait toujours être sifflé" : le deuxième but d'Anderlecht remis en cause par Dender

21:40
3
Le Cercle de Bruges assomme Westerlo en dix minutes et signe sa première victoire de la saison

Le Cercle de Bruges assomme Westerlo en dix minutes et signe sa première victoire de la saison

21:25
🎥 À la Lamine Yamal : superbe but de Dodi Lukebakio pour la reprise de la Liga

🎥 À la Lamine Yamal : superbe but de Dodi Lukebakio pour la reprise de la Liga

22:00
Grosse bagarre après Zulte Waregem - Club de Bruges: un supporter gravement blessé

Grosse bagarre après Zulte Waregem - Club de Bruges: un supporter gravement blessé

20:00
Comme Jashari et Ordonez ? Réaction immédiate du Club de Bruges aux rumeurs autour de Christos Tzolis

Comme Jashari et Ordonez ? Réaction immédiate du Club de Bruges aux rumeurs autour de Christos Tzolis

19:30
Kevin Mac Allister méritait-il rouge pour son intervention sur Timothé Nkada ? L'attaquant du Standard se livre

Kevin Mac Allister méritait-il rouge pour son intervention sur Timothé Nkada ? L'attaquant du Standard se livre

19:00
12
La presse anglaise salue les débuts de Maxim De Cuyper à Brighton "Un peu nerveux au début, mais..."

La presse anglaise salue les débuts de Maxim De Cuyper à Brighton "Un peu nerveux au début, mais..."

18:40
C'est désormais confirmé par le coach du joueur : Charleroi tient un nouvel attaquant

C'est désormais confirmé par le coach du joueur : Charleroi tient un nouvel attaquant

17:00
21

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 4-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved