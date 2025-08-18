Une recrue de choix pour Charleroi : "Il a le bon profil"

Aurélien Scheidler est en approche à Charleroi. Rik De Mil a évoqué son probable futur joueur en conférence de presse.

Quelques heures avant le match de Charleroi, Vincent Euvrard l'a confirmé à l'issue de la défaite contre Anderlecht : Aurélien Scheidler a bien disputé son dernier match sous les couleurs de Dender. L'attaquant français, acheté définitivement cet été, se dirige bel et bien vers Charleroi.

Un transfert entre 1 et 1,5 million d'euros est évoqué, l'opération en est dans sa dernière ligne droite. L'imminence de la fumée blanche a même valu à Rik De Mil d'être interrogé sur son futur attaquant à l'issue du partage contre l'Antwerp.

"Il peut apporter beaucoup de choses vu notre manière de jouer, il a un bon profil. C'est quelqu'un qui est très présent dans le jeu aérien mais aussi de la technique. Il a le sens du but, il est travailleur, c'est apparemment un très bon gars. Mais ce n'est pas encore signé", a-t-il expliqué en conférence de presse.

Quid de Stulic ?

Difficile de dissocier l'arrivée de Scheidler du sort de Nikola Stulic. Le Serbe, de retour de suspension et très précieux dans son jeu en remise, présente un profil fort similaire à celui de l'attaquant de Dender, lui aussi très présent dans le rectangle par son gabarit et son sens du but.

Ce n'est un secret pour personne, Stulic est convoité après son explosion de la saison dernière. Lecce s'est notamment manifesté pour lui. L'arrivée de Scheidler prépare-t-elle le terrain pour un départ de l'international serbe ? Les deux joueurs évolueront-ils de concert ? Les choses sont en tout cas en train de bouger dans le Pays Noir.