|
|
Scott Crabbé depuis Charleroi
|
56
|
Pas de penalty !
L'arbitre est appelé par le VAR et revient sur sa décision, Charleroi peut souffler
|
56
|
Décision du VAR: pas de penalty
|
|
53
|
Penalty à suivre pour Antwerp? Le VAR analyse la phase.
Centre venu de la gauche, Petris dégage le ballon, l'arbitre y voit une faute de main, Petris semble toucher le ballon de l'épaule et non du bras
|
51
|
Longue touche anversoise
Delavallée intervient des poings
|
48
|
Coup franc anversois
Charleroi se dégage après une petite partie de flipper
|
47
|
Carte jaune pour Antoine Bernier
|
46
|
Le match reprend
Aucun changement à signaler
|
|
Mi-temps
|
|
45+4
|
Keita manque une belle occasion
Corner carolo, le défenseur passe à côté du ballon
|
45+3
|
Guiagon finit en force
L'Ivoirien réclame un penalty après un grand pont dans le rectangle, l'arbitre n'est pas de cet avis
|
45+2
|
Frappe de Guiagon
Belle séquence des Zèbres pour contourner le bloc anversois mais le ballon de Guiagon est trop central
|
45
|
Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
|
43
|
Ousou sur une jambe
Le capitaine des Zèbres grimace à la suite d'un duel, il doit ensuite revenir face à Adekami en profondeur et concède le coup franc
|
40
|
Corner carolo
Bon ballon d'Nzita mais personne ne parvient à dévier
|
37
|
Stulic réclame un penalty
L'arbitre ne bronche pas, il fait en revanche monter les soigneurs pour Parfait Guiagon
|
35
|
Guiagon égalise !
Titraoui se fait contrer dans le rectangle mais Guiagon récupère le ballon et laisse Lammens sans réaction sur sa frappe enroulée, 1-1 !
|
34
|
But de Parfait Guiagon (Jakob Napoleon Romsaas)
|
33
|
Coup franc pour Charleroi
Le ballon d'Nzita est dégagé par la défense
|
|
31
|
L'Antwerp bien en place
Le bloc visiteur laisse eu d'espace et gêne la relance des Zèbres avec un pressing assez haut
|
26
|
Bonne séquence carolo
Petris lance Bernier, dont le centre est repris à côté par Romsaas
|
25
|
Centre de Somers
Ousou fait le ménage derrière
|
23
|
Frappe de Stulic
Charleroi remet enfin le nez à la fenêtre, son attaquant serbe percute dans le rectangle mais frappe dans le filet latéral
|
21
|
Les soigneurs pour Foulon
L'ancien Malinois est touché au visage, il peut tout de même remonter sur le terrain
|
19
|
Frappe de Somers
L'Antwerp continue à pousser, Janssen décale Somers dans le rectangle, le piston anversois force Delavallée à la parade après avoir contourné Ousou
|
16
|
Encore une frayeur pour Delavallée
Il va falloir vite se remettre dans le match, Janssen a failli profiter de sa savonnette sur une frappe de loin pourtant prenable
|
14
|
Erreur coupable de Delavallée, 0-1
Mauvais dégagement du portier carolo, l'Antwerp récupère haut, Adekami se présente face au but et ne tremble pas, Nzita couvre le hors-jeu, Charleroi est puni sur sa première erreur
|
13
|
But de Farouck Adekami (Mahamadou Doumbia)
|
11
|
Les soigneurs pour Bernier
L'intervention de Doumbia semblait correcte, mais Bernier reste au sol
|
|
10
|
Frappe de Janssen
Magnifique contrôle en mouvement, tir envoyé au poteau de corner
|
8
|
Coup franc anversois
Bête faute de Camara aux abords du rectangle, la tentative de Doumbia est contrée
|
6
|
Romsaas oublie de frapper
Pourtant très prompt à dégainer dans des positions compliquées, il tente de servir Stulic, qui était bien pris
|
3
|
Frappe de Titraoui
Il conclut la première belle séquence carolo par une frappe sur Lammens
|
2
|
Première percée de Guiagon
L'Ivoirien est bien entré dans son match, Charleroi tourne autour du rectangle de l'Antwerp
|
1
|
C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
|
1
|
Charleroi - Antwerp: 0-0
|
18:26
|
Les 22 acteurs montent sur le terrain
Le Mambourg n'est pas comble mais réserve un accueil assez chaud aux deux équipes
|
18:22
|
Une première victoire pour les Zèbres ?
Charleroi aurait tout intérêt à véritablement lancer sa saison ce soir
|
18:01
|
Kerk absent de la feuille de match
Une absence de taille côté anversois, l'Ivoirien Farocuk Adekami en profite pour décrocher sa deuxième titularisation avec l'Antwerp. Contre Louvain, il avait marqué en sortie de banc
|
|
17:56
|
Le retour de Stulic
On aurait pu attendre plus de changements de la part de Ril De Mil, il s'agit finalement de la seule entrée dans le onze. Descotte n'est même pas repris
|
17:38
|
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Mambourg pour ce duel explosif entre Charleroi et l'Antwerp
|
Charleroi:
Aiham Ousou
- Jakob Napoleon Romsaas
- Etienne Camara
- Parfait Guiagon
- Antoine Bernier
- Nikola Stulic
- Yacine Titraoui
- Mardochee Nzita
- Martin Delavallee
- Cheick Keita
- Jeremy Petris
Banc:
Yassine Khalifi
- Antoine Colassin
- Freddy Mbemba
- Isaac Mbenza
- Vetle Dragsnes
- Zan Rogelj
- Mohamed Kone
- Massamba Sow
- Amine Boukamir
Antwerp:
Yuto Tsunashima
- Daam Foulon
- Dennis Praet
- Michel Ange Balikwisha
- Vincent Janssen
- Mahamadou Doumbia
- Farouck Adekami
- Thibo Somers
- Rosen Bozhinov
- Zeno Van Den Bosch
- Senne Lammens
Banc:
Kobe Corbanie
- Yannick Thoelen
- Mauricio Benítez
- Mukhammadali Urinboev
- Glenn Bijl
- Christopher Scott
- Youssef Hamdaoui
- Semm Renders
- Andreas Verstraeten
- Gabriel David