Date: 17/08/2025 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 4

Charleroi accueille l'Antwerp en ce début de soirée. Les Zèbres doivent montrer un autre visage que lors du choc hennuyer.

Temps   56' 19" 
Scott Crabbé depuis Charleroi
56
 Pas de penalty !
L'arbitre est appelé par le VAR et revient sur sa décision, Charleroi peut souffler
56
 Décision du VAR: pas de penalty
53
 Penalty à suivre pour Antwerp? Le VAR analyse la phase.
Centre venu de la gauche, Petris dégage le ballon, l'arbitre y voit une faute de main, Petris semble toucher le ballon de l'épaule et non du bras
51
 Longue touche anversoise
Delavallée intervient des poings
48
 Coup franc anversois
Charleroi se dégage après une petite partie de flipper
47
  Carte jaune pour Antoine Bernier
46
 Le match reprend
Aucun changement à signaler


Arbitre 		Mi-temps


45+4
 Keita manque une belle occasion
Corner carolo, le défenseur passe à côté du ballon
45+3
 Guiagon finit en force
L'Ivoirien réclame un penalty après un grand pont dans le rectangle, l'arbitre n'est pas de cet avis
45+2
 Frappe de Guiagon
Belle séquence des Zèbres pour contourner le bloc anversois mais le ballon de Guiagon est trop central
45
 Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
43
 Ousou sur une jambe
Le capitaine des Zèbres grimace à la suite d'un duel, il doit ensuite revenir face à Adekami en profondeur et concède le coup franc
40
 Corner carolo
Bon ballon d'Nzita mais personne ne parvient à dévier
37
 Stulic réclame un penalty
L'arbitre ne bronche pas, il fait en revanche monter les soigneurs pour Parfait Guiagon
35
 Guiagon égalise !
Titraoui se fait contrer dans le rectangle mais Guiagon récupère le ballon et laisse Lammens sans réaction sur sa frappe enroulée, 1-1 !
34

But 		But de Parfait Guiagon (Jakob Napoleon Romsaas)
33
 Coup franc pour Charleroi
Le ballon d'Nzita est dégagé par la défense
31
 L'Antwerp bien en place
Le bloc visiteur laisse eu d'espace et gêne la relance des Zèbres avec un pressing assez haut
26
 Bonne séquence carolo
Petris lance Bernier, dont le centre est repris à côté par Romsaas
25
 Centre de Somers
Ousou fait le ménage derrière
23
 Frappe de Stulic
Charleroi remet enfin le nez à la fenêtre, son attaquant serbe percute dans le rectangle mais frappe dans le filet latéral
21
 Les soigneurs pour Foulon
L'ancien Malinois est touché au visage, il peut tout de même remonter sur le terrain
19
 Frappe de Somers
L'Antwerp continue à pousser, Janssen décale Somers dans le rectangle, le piston anversois force Delavallée à la parade après avoir contourné Ousou
16
 Encore une frayeur pour Delavallée
Il va falloir vite se remettre dans le match, Janssen a failli profiter de sa savonnette sur une frappe de loin pourtant prenable
14
 Erreur coupable de Delavallée, 0-1
Mauvais dégagement du portier carolo, l'Antwerp récupère haut, Adekami se présente face au but et ne tremble pas, Nzita couvre le hors-jeu, Charleroi est puni sur sa première erreur
13

But 		But de Farouck Adekami (Mahamadou Doumbia)
11
 Les soigneurs pour Bernier
L'intervention de Doumbia semblait correcte, mais Bernier reste au sol
10
 Frappe de Janssen
Magnifique contrôle en mouvement, tir envoyé au poteau de corner
8
 Coup franc anversois
Bête faute de Camara aux abords du rectangle, la tentative de Doumbia est contrée
6
 Romsaas oublie de frapper
Pourtant très prompt à dégainer dans des positions compliquées, il tente de servir Stulic, qui était bien pris
3
 Frappe de Titraoui
Il conclut la première belle séquence carolo par une frappe sur Lammens
2
 Première percée de Guiagon
L'Ivoirien est bien entré dans son match, Charleroi tourne autour du rectangle de l'Antwerp
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Charleroi - Antwerp: 0-0
18:26
 Les 22 acteurs montent sur le terrain
Le Mambourg n'est pas comble mais réserve un accueil assez chaud aux deux équipes
18:22
 Une première victoire pour les Zèbres ?
Charleroi aurait tout intérêt à véritablement lancer sa saison ce soir
18:01
 Kerk absent de la feuille de match
Une absence de taille côté anversois, l'Ivoirien Farocuk Adekami en profite pour décrocher sa deuxième titularisation avec l'Antwerp. Contre Louvain, il avait marqué en sortie de banc
17:56
 Le retour de Stulic
On aurait pu attendre plus de changements de la part de Ril De Mil, il s'agit finalement de la seule entrée dans le onze. Descotte n'est même pas repris
17:38
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Mambourg pour ce duel explosif entre Charleroi et l'Antwerp
Charleroi (Charleroi - Antwerp)
Charleroi: Aiham Ousou - Jakob Napoleon Romsaas - Etienne Camara - Parfait Guiagon - Antoine Bernier - Nikola Stulic - Yacine Titraoui - Mardochee Nzita - Martin Delavallee - Cheick Keita - Jeremy Petris
Banc: Yassine Khalifi - Antoine Colassin - Freddy Mbemba - Isaac Mbenza - Vetle Dragsnes - Zan Rogelj - Mohamed Kone - Massamba Sow - Amine Boukamir

Antwerp (Charleroi - Antwerp)
Antwerp: Yuto Tsunashima - Daam Foulon - Dennis Praet - Michel Ange Balikwisha - Vincent Janssen - Mahamadou Doumbia - Farouck Adekami - Thibo Somers - Rosen Bozhinov - Zeno Van Den Bosch - Senne Lammens
Banc: Kobe Corbanie - Yannick Thoelen - Mauricio Benítez - Mukhammadali Urinboev - Glenn Bijl - Christopher Scott - Youssef Hamdaoui - Semm Renders - Andreas Verstraeten - Gabriel David

Charleroi Charleroi
  Joueur
Ousou Aiham  
Romsaas Jakob Napoleon A  
5 Camara Etienne  
10 Guiagon Parfait  
17 Bernier Antoine    
19 Stulic Nikola  
22 Titraoui Yacine  
24 Nzita Mardochee  
55 Delavallee Martin  
95 Keita Cheick  
98 Petris Jeremy  
  Banc
Khalifi Yassine  
Colassin Antoine  
Mbemba Freddy  
7 Mbenza Isaac  
15 Dragsnes Vetle  
29 Rogelj Zan  
30 Kone Mohamed  
39 Sow Massamba  
56 Boukamir Amine  

Antwerp Antwerp
  Joueur
4 Tsunashima Yuto  
5 Foulon Daam  
8 Praet Dennis  
10 Balikwisha Michel Ange  
18 Janssen Vincent  
20 Doumbia Mahamadou A  
22 Adekami Farouck  
24 Somers Thibo  
26 Bozhinov Rosen  
33 Van Den Bosch Zeno  
91 Lammens Senne  
  Banc
2 Corbanie Kobe  
15 Thoelen Yannick  
16 Benítez Mauricio  
19 Urinboev Mukhammadali  
23 Bijl Glenn  
30 Scott Christopher  
43 Hamdaoui Youssef  
54 Renders Semm  
75 Verstraeten Andreas  
92 David Gabriel  

