Suis Anderlecht - La Gantoise en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.
-
Date: 23/09/2025 20:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 5
De grands débuts en Pro League, De Cat laissé au repos ? Le onze probable d'Anderlecht
De grands débuts en Pro League, De Cat laissé au repos ? Le onze probable d'Anderlecht
Photo: © photonews

Anderlecht enchaîne, avec un match très important trois jours après la réception de l'Antwerp. Besnik Hasi pourrait varier les profils, cette fois.

Anderlecht ne joue pas l'Europe cette saison, et Besnik Hasi a donc peu l'occasion de faire tourner son noyau en raison de l'enchaînement des matchs. Mais ironiquement, c'est peut-être le match ayant été reporté afin de favoriser les chances de qualification du RSCA, celui de la 5e journée contre La Gantoise, qui va peut-être lui offrir une opportunité de rotation.

En défense, plusieurs sources s'attendent ainsi à voir un changement en faveur de Yasin Özcan : ce n'est pas pour rien que le prometteur défenseur turc a joué avec les Futures. Le but était de le mettre dans le rythme. Sa seule titularisation date du déplacement à l'AEK Athènes, et s'était assez mal passée. Reste à voir si c'est Kana ou Hey qui en fera les frais.

Augustinsson et surtout Sardella pourraient bénéficier de repos, au profit de N'diaye et Maamar. Le Suédois, cependant, ne tire pas vraiment la langue ; c'est surtout le back droit qui revient à peine de blessure et devrait donc quitter le onze. 

Dans l'entrejeu, Nathan De Cat montre des signes de fatigue, et Hasi pourrait le faire souffler. Sera-ce en faveur de Nathan Saliba ? Le Canadien peine à convaincre lors de ses entrées au jeu mais gagnerait beaucoup à être titularisé. 

Enfin, devant, il y a du dégât : Hazard est touché, Huerta souffre de la hanche... et Vazquez peut-il se permettre un nouveau non-match ? Cvetkovic paraît encore loin d'une place de titulaire, mais on ne serait pas surpris que Besnik Hasi décide de tenter quelque chose là aussi. 

Le onze probable :

Coosemans / N'diaye - Özcan - Hey - Maamar / Llansana - Saliba - Verschaeren / Angulo - Vazquez - Stroeykens 

Prono Anderlecht - La Gantoise

Anderlecht gagne
Partage
Anderlecht Anderlecht gagne Partage La Gantoise La Gantoise gagne
67.75% 23.37% 8.88%
Les plus populaires
2-1
(89x)		 2-0
(63x)		 1-1
(62x)

Comparatif Anderlecht - La Gantoise

Classement

6
7

Points

11
11

Gagner

3
3

Perdre

2
2

Buts inscrits

12
11

Buts reçus

8
9

Cartes jaunes

16
11

Cartes rouges

3
1

face-à-face remportés

37
23
14
27/04 13:30 La Gantoise La Gantoise 0-1 Anderlecht Anderlecht
23/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 5-0 La Gantoise La Gantoise
02/02 18:30 La Gantoise La Gantoise 1-0 Anderlecht Anderlecht
24/11 18:30 Anderlecht Anderlecht 6-0 La Gantoise La Gantoise
04/02 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 La Gantoise La Gantoise
12/11 18:30 La Gantoise La Gantoise 1-1 Anderlecht Anderlecht
05/03 18:30 La Gantoise La Gantoise 1-0 Anderlecht Anderlecht
01/09 20:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 La Gantoise La Gantoise
18/04 15:00 La Gantoise La Gantoise P4-3 Anderlecht Anderlecht
20/03 18:30 La Gantoise La Gantoise 1-0 Anderlecht Anderlecht
23/09 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-1 La Gantoise La Gantoise
31/01 18:15 Anderlecht Anderlecht 0-0 La Gantoise La Gantoise
08/11 18:15 La Gantoise La Gantoise 1-1 Anderlecht Anderlecht
07/02 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-1 Anderlecht Anderlecht
31/10 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-3 La Gantoise La Gantoise
19/05 18:00 La Gantoise La Gantoise 2-1 Anderlecht Anderlecht
21/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 La Gantoise La Gantoise
20/01 18:00 La Gantoise La Gantoise 1-0 Anderlecht Anderlecht
11/11 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 La Gantoise La Gantoise
13/05 18:00 La Gantoise La Gantoise 1-0 Anderlecht Anderlecht
01/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-2 La Gantoise La Gantoise
26/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 La Gantoise La Gantoise
27/08 18:00 La Gantoise La Gantoise 0-0 Anderlecht Anderlecht
30/04 14:30 La Gantoise La Gantoise 0-0 Anderlecht Anderlecht
09/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 La Gantoise La Gantoise
22/12 20:30 La Gantoise La Gantoise 2-3 Anderlecht Anderlecht
28/08 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 La Gantoise La Gantoise
01/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 La Gantoise La Gantoise
21/04 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-1 Anderlecht Anderlecht
17/01 14:30 La Gantoise La Gantoise 2-0 Anderlecht Anderlecht
09/08 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 La Gantoise La Gantoise
24/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 La Gantoise La Gantoise
30/04 20:30 La Gantoise La Gantoise 2-1 Anderlecht Anderlecht
15/03 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-2 La Gantoise La Gantoise
12/02 20:45 Anderlecht Anderlecht 3-0 La Gantoise La Gantoise
04/02 20:45 La Gantoise La Gantoise 0-2 Anderlecht Anderlecht
09/11 14:30 La Gantoise La Gantoise 0-2 Anderlecht Anderlecht
15/12 18:00 La Gantoise La Gantoise 1-2 Anderlecht Anderlecht
11/08 18:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 La Gantoise La Gantoise
16/03 20:00 La Gantoise La Gantoise 1-1 Anderlecht Anderlecht
16/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 La Gantoise La Gantoise
11/12 20:00 La Gantoise La Gantoise 1-1 Anderlecht Anderlecht
30/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 5-0 La Gantoise La Gantoise
02/05 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 La Gantoise La Gantoise
11/04 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-4 Anderlecht Anderlecht
18/09 14:30 La Gantoise La Gantoise 0-1 Anderlecht Anderlecht
11/05 20:30 Anderlecht Anderlecht 4-1 La Gantoise La Gantoise
20/04 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-1 Anderlecht Anderlecht
20/03 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 La Gantoise La Gantoise
14/11 18:00 La Gantoise La Gantoise 1-2 Anderlecht Anderlecht
23/07 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 La Gantoise La Gantoise
25/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 4-2 La Gantoise La Gantoise
31/03 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-3 Anderlecht Anderlecht
27/12 18:00 La Gantoise La Gantoise 2-2 Anderlecht Anderlecht
20/09 21:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 La Gantoise La Gantoise
18/02 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-2 Anderlecht Anderlecht
23/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 La Gantoise La Gantoise
18/05 16:30 La Gantoise La Gantoise 2-3 Anderlecht Anderlecht
23/03 18:00 La Gantoise La Gantoise 2-3 Anderlecht Anderlecht
21/10 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 La Gantoise La Gantoise
22/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 La Gantoise La Gantoise
18/11 18:00 La Gantoise La Gantoise 2-1 Anderlecht Anderlecht
30/04 15:00 La Gantoise La Gantoise 0-0 Anderlecht Anderlecht
28/04 19:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 La Gantoise La Gantoise
03/12 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-3 La Gantoise La Gantoise
02/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 La Gantoise La Gantoise
06/02 13:00 La Gantoise La Gantoise 0-0 Anderlecht Anderlecht
04/02 19:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 La Gantoise La Gantoise
30/08 19:30 La Gantoise La Gantoise 4-1 Anderlecht Anderlecht
28/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 La Gantoise La Gantoise
24/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 La Gantoise La Gantoise
16/08 18:00 La Gantoise La Gantoise 1-3 Anderlecht Anderlecht
09/02 20:00 La Gantoise La Gantoise 0-2 Anderlecht Anderlecht
31/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 La Gantoise La Gantoise
Du nouveau Tielemans à... un transfert le plus rapidement possible : le calvaire de Mario Stroeykens à Anderlecht

Du nouveau Tielemans à... un transfert le plus rapidement possible : le calvaire de Mario Stroeykens à Anderlecht

23/08

La situation de Mario Stroeykens est devenue très difficile à Anderlecht. En attendant un transfert, le maître à jouer des Mauves est toujours là...et peine à sortir du banc.

Besnik Hasi a probablement trouvé son meilleur onze : mauvaise nouvelle pour certains

Besnik Hasi a probablement trouvé son meilleur onze : mauvaise nouvelle pour certains

23/08 1

Le résultat de jeudi contre l'AEK Athènes ne reflète pas le très bon match du RSC Anderlecht. Besnik Hasi y était pour quelque chose, avec sans doute le meilleur onze possi...

"Parfois, un joueur doit ressentir la douleur" : Ivan Leko s'explique sur sa relation avec ses hommes

"Parfois, un joueur doit ressentir la douleur" : Ivan Leko s'explique sur sa relation avec ses hommes

23/08

Ivan Leko s'est exprimé contre un accompagnement individuel excessif des joueurs. Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws, il a souligné l'importance de la résilie...

"Nous sommes prêts à rivaliser avec le top" : César Huerta se confie sur Anderlecht

"Nous sommes prêts à rivaliser avec le top" : César Huerta se confie sur Anderlecht

25/08

Arrivé à Anderlecht en janvier 2025, César Huerta s'acclimate peu à peu à son nouvel environnement. L'ailier mexicain s'est confié à notre micro.

Un Kanga taille Standard pour défier Anderlecht ? L'ancien buteur des Rouches se confie sur sa montée en puissance

Un Kanga taille Standard pour défier Anderlecht ? L'ancien buteur des Rouches se confie sur sa montée en puissance

21/09

La Gantoise a facilement disposé de Dender (victoire 3-0) vendredi. Les Buffalos progressent de match en match avant de défier Anderlecht.

La chance d'Anderlecht, c'est... la faiblesse de ses concurrents

La chance d'Anderlecht, c'est... la faiblesse de ses concurrents

22/09 1

Anderlecht n'a gagné qu'un seul de ses cinq derniers matchs de championnat - c'était à Dender, à la mi-août. Pourtant, les Mauves sont dans le top 6, et peuvent même grimpe...

Pas la moindre minute depuis l'élimination européenne : les dessous de la disparition de Yari Verschaeren

Pas la moindre minute depuis l'élimination européenne : les dessous de la disparition de Yari Verschaeren

22/09

Yari Verschaeren ne joue plus à Anderlecht. Le numéro dix des Mauves est dans une situation très délicate.

Encore un absent supplémentaire pour plusieurs semaines ? Cette fois, Anderlecht a son mot à dire

Encore un absent supplémentaire pour plusieurs semaines ? Cette fois, Anderlecht a son mot à dire

22/09

Dans cinq jours, la Coupe du Monde U20 débute au Chili. Pour Anderlecht, cela pourrait avoir des répercussions jusqu'en équipe première.

Mario Stroeykens est resté, mais va devoir cravacher pour redevenir incontournable à Anderlecht

Mario Stroeykens est resté, mais va devoir cravacher pour redevenir incontournable à Anderlecht

22/09

On annonçait un départ cet été et cela semblait inévitable vu sa fin de contrat en juin prochain. Mario Stroeykens est finalement resté mais il est bien loin de son meilleu...

Ivan Leko affiche ses ambitions avec La Gantoise avant le choc face à Anderlecht : "Nous voulons montrer que..."

Ivan Leko affiche ses ambitions avec La Gantoise avant le choc face à Anderlecht : "Nous voulons montrer que..."

06:30

La Gantoise surfe sur une belle série. Victorieuse de Dender le week-end dernier, elle a rejoint Anderlecht au classement avec 11 points sur 21. Le match en retard pourrait...

Adriano Bertaccini finalement de retour plus tôt que prévu ?

Adriano Bertaccini finalement de retour plus tôt que prévu ?

09:00

Voici une nouvelle qui va ravir les fans du Sporting d'Anderlecht : Adriano Bertaccini devrait faire son retour plus rapidement que prévu.

Besnik Hasi sous pression à Anderlecht ? Le coach pourrait réserver une petite surprise face à La Gantoise

Besnik Hasi sous pression à Anderlecht ? Le coach pourrait réserver une petite surprise face à La Gantoise

10:00 1

Anderlecht reste dans la course avec 11 points, mais son 2 sur 9 des trois derniers matches fragilise Besnik Hasi. Face à une La Gantoise en pleine forme, le coach joue gro...

Danijel Milicevic sort du silence et vise le président de La Gantoise : une promesse non tenue ?

Danijel Milicevic sort du silence et vise le président de La Gantoise : une promesse non tenue ?

11:40

Ivan Leko est l'entraîneur de La Gantoise cette saison. Il y a encore six mois, tout laissait pourtant penser que le projet allait se construire avec Danijel Milicevic. Mai...

La proposition surprenante de Wesley Sonck pour Anderlecht : "Je le mettrais en pointe à la place de Vazquez"

La proposition surprenante de Wesley Sonck pour Anderlecht : "Je le mettrais en pointe à la place de Vazquez"

16:40

Le RSC Anderlecht cherche à décrocher trois points importants à domicile contre le KAA Gent. Il est très probable qu'ils le fassent à nouveau avec Luis Vazquez en attaque. ...

Jupiler Pro League

 Journée 5
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 20:30 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 24/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved