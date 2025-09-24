Anderlecht a pris une grande décision concernant Ali Maamar

Anderlecht devra se passer d'Ali Maamar pendant un certain temps. Le club bruxellois a décidé d'autoriser le défenseur à participer à la Coupe du monde U20 avec le Maroc.

Anderlecht a su complètement se relever après ses matchs nuls contre Genk et l’Antwerp, en s’imposant mardi soir 1-0 face à La Gantoise.

À noter : Ali Maamar, habituellement aligné comme arrière droit, a été titularisé sur l’aile gauche. Finalement, le Marocain de 20 ans s’en est très bien sorti



Ali Maamar va acquérir un peu d’expérience internationale

Il a logiquement reçu les compliments de l’entraîneur Besnik Hasi pour sa prestation. Anderlecht lui a également annoncé une belle nouvelle : il participera à la Coupe du monde U20 avec le Maroc.

Maamar avait été convoqué, mais les clubs ont la possibilité de retenir leurs joueurs. Anderlecht a choisi de ne pas l’en empêcher.

"Tant mieux pour ce garçon, qui peut partir à la Coupe du monde dans un bon état d’esprit. Nous ne voulons pas lui enlever ça", a déclaré Hasi après le match face à La Gantoise. Le Maroc U20 affrontera l’Espagne U20, le Brésil U20 et le Mexique U20 en phase de groupes.