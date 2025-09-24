"Chapeau à Besnik Hasi" : Ivan Leko "content" de voir qu'Anderlecht s'est adapté à La Gantoise

Besnik Hasi a gagné son pari ce mardi : avec un plan tactique très surprenant, il a fait déjouer La Gantoise. Ce n'est pas nous qui le disons : c'est Ivan Leko.

"Mais qu'est-ce que c'est que ce schéma ?" : voilà ce que nous nous sommes demandés en découvrant, après quelques secondes, où évoluaient les joueurs d'Anderlecht. Ali Maamar était ainsi aligné ailier gauche, Moussa N'diaye à gauche d'un trio axial et Nilson Angulo à droite.

L'excellent match de Maamar, mais aussi le bon travail défensif d'Angulo devant Skoras a validé ces choix de Besnik Hasi. Tout comme la distribution inhabituelle des rôles dans l'entrejeu. "Chapeau à mon collègue", reconnaissait Ivan Leko en conférence de presse.



Hasi 1 - 0 Leko

"C'est le plus beau des compliments pour nous de voir qu'il a adapté son plan de jeu en fonction de notre équipe, cela signifie que nous étions très bons la semaine passée", ajoutait-il.

L'équipe victorieuse contre Dender (3-0) et à 10 face à l'Antwerp était en effet méconnaissable ce mardi. "Nous arrivions en confiance, en montrant du bon football... et aujourd'hui, c'était mauvais", résume Leko avec un sourire désabusé. "C'est un retour sur terre pour nous. Avant de se croire arrivé, il faut mettre de l'intensité, rester concentré. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas rester humbles".

Si ce match confirme que le Lotto Park ne réussit pas à Gand, le coach des Buffalos pointe du progrès. "Il y a quelques mois de ça, nous prenions 5-0 ou 6-0 ici. Cette fois, c'est 1-0 seulement. Et le coach adverse a fait des adaptations, avec Maamar de l'autre côté, De Cat en 6... c'est positif de voir qu'Anderlecht s'est adapté à nous. Tu préfères toujours apprendre en gagnant, mais parfois, tu dois apprendre en perdant".