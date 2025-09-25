Besnik Hasi souligne l'importance d'un joueur qu'on attendait sur le départ

Mario Stroeykens est resté à Anderlecht cet été malgré de l'intérêt étranger. Braga était même prêt à débourser 6,5 millions d'euros pour le milieu offensif, mais le club et le joueur ont tous deux rejeté cette offre.

Une aventure en Arabie Saoudite, où il y avait aussi un intérêt informel ? C'est Stroeykens lui-même qui ne voyait pas cela d'un bon œil. Besnik Hasi est en tout cas soulagé que Stroeykens soit resté Mauve & Blanc. "Je suis content qu'il ne soit pas parti", a déclaré Hasi.

"Un bon Mario est toujours un joueur clé pour nous. Il peut encore s'améliorer, mais il a rapidement tourné le bouton. J'ai déjà vu des joueurs avoir du mal à passer au-dessus d'un transfert raté".



Lire aussi… L'homme qui peut sortir Anderlecht de sa panne offensive : après Hazard, voici le seul capable de le faire

Mario Stroeykens n'a montré cette saison que des bribes de ses qualités, mais Hasi veut qu'il soit plus régulier. Et qu'il signe une prolongation de contrat. "Maintenant, la balle est dans son camp. Espérons qu'il parviendra à un accord avec le club à un moment donné. Parce que Mario peut vraiment devenir important."

Jusqu'à présent, Stroeykens a surtout profité de la blessure de Thorgan Hazard pour enfin être titulaire. Dans le jeu, il ne convainc pas encore vraiment et il faudra donc voir si au retour de Hazard, Hasi trouvera un rôle pour "Super Mario".

Certains évoquent notamment la possibilité de l'aligner en "faux 9", devant les contre-performances répétées de Luis Vazquez. Mais ce serait un sacré désaveu, y compris de Mihajlo Cvetkovic...