Une très faible Gantoise à Anderlecht : "On peut perdre, mais comme ça..."

La Gantoise a livré l'un de ses plus mauvais matchs de la saison au Lotto Park. Les Buffalos se sont inclinés 1-0 à Anderlecht et ont eu du mal à rivaliser. Aucune trace de l'élan des semaines précédentes.

"Je suis très déçu. Nous n'avons pas vu le Gand des semaines précédentes", a réagi honnêtement le défenseur Siebe Van Der Heyden à notre micro après la défaite des Buffalos à Anderlecht. "Perdre peut arriver, mais cela fait quand même un peu mal. Nous n'avons pas trouvé notre jeu ni les espaces."

Avant le match, Gand savait qu'Anderlecht allait exercer un pressing haut, mais n'a pas réussi à trouver de réponse. "Nous avons vite remarqué qu'Anderlecht voulait exercer un pressing, donc nous devions trouver l'espace dans leur dos. Mais nous ne l'avons pas trouvé. Nous devons devenir plus malins à ce niveau", a déclaré Van Der Heyden.



La force physique de Gand n'a presque pas été exploitée. "Nous avons des gars avec beaucoup de puissance dans les airs, donc nous devons simplement leur envoyer le ballon. Mais nous l'avons aussi trop peu fait", a-t-il ajouté avec auto-critique.

La Gantoise devra puiser dans une tout autre source

Avec cette défaite, Gand a manqué l'opportunité de se hisser à la deuxième place, laissée à Anderlecht. "Nous aurions pu être deuxièmes, mais la saison est encore longue", a déclaré Van Der Heyden en tentant de garder un certain espoir.

Malgré ses compliments sur la mentalité affichée, Ivan Leko n'est pas très satisfait de ce que son équipe a montré dans la capitale. Alors que Gand avait impressionné contre l'Antwerp et Dender par son intensité et son courage, rien de tel n'était visible contre Anderlecht. Les Buffalos ont été sous pression pendant nonante minutes et devront puiser dans une source différente pour atteindre leurs objectifs.