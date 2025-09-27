"Contre le Cercle, ce sera plus dur qu'à Anderlecht" : Ivan Leko prudent avant le déplacement à Bruges

Après la défaite à Anderlecht, Ivan Leko et La Gantoise se préparent à une nouvelle mission difficile. Les Buffalos se déplacent dimanche sur la pelouse du Cercle.

Quatre jours après la victoire contre Dender, La Gantoise devait déjà se déplacer à Anderlecht et voilà que le prochain match de championnat se profile déjà. "Espérons que la saison prochaine, nous jouerons plus souvent tous les trois jours. Dans un grand club, c’est l’habitude. Pour nous, c’était la première fois cette saison," a déclaré Leko en conférence de presse à propos du calendrier actuel.

Le Croate voit aussi défiler les matchs européens sans que La Gantoise puisse y participer. "Je peux vous dire que cela me motive encore plus, personnellement. Un bon ami m’a dit un jour : jouer au football, ça se fait le mardi et le mercredi. Il le disait à moitié sur le ton de la plaisanterie, mais il était aussi à moitié sérieux. C’est un autre niveau, et bien sûr, nous ne l’avons pas encore atteint aujourd’hui."

Une référence au football de la Ligue des champions

Il s’agissait évidemment d’une référence à la Ligue des champions. Avant d’y songer, La Gantoise devra d’abord décrocher un ticket européen via le championnat. La prochaine étape serait de prendre trois points contre le Cercle. "Ils continuent à jouer avec la même intensité, le même pressing, la même passion," estime Leko à propos de l’adversaire. "C’est très comparable au Cercle des trois ou quatre dernières années."

Le Cercle reste une équipe redoutable dans le pressing, mais on distingue déjà la patte d’Onur Cinel : "Ce qui a changé avec le nouvel entraîneur, c’est qu’ils essaient davantage de jouer au ballon. Avant, c’était surtout du jeu long et gagner le deuxième ballon. Contre le Club de Bruges ou Anderlecht, ils ont même dominé. Sur le papier, on pourrait penser que le Cercle joue en contre face au Club et à Anderlecht. Ce n’était pas le cas."

Leko a donc des compliments pour son adversaire de dimanche : "J’aime leur style de jeu. Ils méritent trois ou quatre points de plus que ce qu’ils ont actuellement. Je pense que ce match sera plus difficile que celui de mardi dernier." Pourtant, La Gantoise avait perdu à Anderlecht. "Nous n’aurons pas de temps avec le ballon. Nous devrons être très bons pour gagner à Bruges."