Anderlecht va devoir se passer d'Ali Maamar après son très bon match : "On ne pouvait pas le lui refuser"

Titulaire à un poste surprenant ce mardi contre La Gantoise, Ali Maamar a peut-être disputé son meilleur match en Mauve & Blanc. Juste avant... de partir pour quelques semaines !

Besnik Hasi avait décidé de faire tourner à plusieurs postes ce mardi alors qu'Anderlecht enchaîne trois matchs en une semaine. Mais alors qu'on pensait qu'Ali Maamar remplacerait Killian Sardella, c'est finalement en tant que piston gauche qu'il a évolué, Angulo occupant le flanc droit.

Un rôle étonnant, et un choix tactique payant de Hasi. Ivan Leko l'a souligné à plusieurs reprises durant sa conférence de presse, se réjouissant d'ailleurs que le coach adverse ait décidé d'adapter sa tactique à son adversaire - une preuve du bon travail gantois, estime-t-il.



Maamar a été l'un des hommes du match, amenant beaucoup de danger par ses déboulés et se présentant même souvent aux abords du rectangle. Le genre de match qui aurait pu persuader le RSC Anderlecht de... le retenir plutôt que de le laisser filer à la Coupe du Monde U20 avec le Maroc.

Il n'en sera rien. Si Anas Tajaouart, lui aussi appelé, est déjà au Chili avec la sélection U20, Maamar a été retenu par Anderlecht le temps du match contre La Gantoise mais ira bel et bien au Mondial. "C'est un rêve qui devient réalité", se réjouissait l'intéressé, déjà 22 fois international U20 avec le Maroc depuis 2023 (il avait été international belge U17 en 2021).

Besnik Hasi a confirmé la nouvelle, précisant que le RSCA "ne pouvait pas lui refuser cette chance". Il faut dire que le timing est idéal : en plus de Killian Sardella, c'est désormais Ilay Camara qui a fait son retour sur les terrains. Et si Maamar se met en valeur au Mondial U20, c'est tout bénéfice pour Anderlecht.