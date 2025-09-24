Anderlecht va devoir se passer d'Ali Maamar après son très bon match : "On ne pouvait pas le lui refuser"

Anderlecht va devoir se passer d'Ali Maamar après son très bon match : "On ne pouvait pas le lui refuser"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Titulaire à un poste surprenant ce mardi contre La Gantoise, Ali Maamar a peut-être disputé son meilleur match en Mauve & Blanc. Juste avant... de partir pour quelques semaines !

Besnik Hasi avait décidé de faire tourner à plusieurs postes ce mardi alors qu'Anderlecht enchaîne trois matchs en une semaine. Mais alors qu'on pensait qu'Ali Maamar remplacerait Killian Sardella, c'est finalement en tant que piston gauche qu'il a évolué, Angulo occupant le flanc droit.

Un rôle étonnant, et un choix tactique payant de Hasi. Ivan Leko l'a souligné à plusieurs reprises durant sa conférence de presse, se réjouissant d'ailleurs que le coach adverse ait décidé d'adapter sa tactique à son adversaire - une preuve du bon travail gantois, estime-t-il.

Lire aussi… "Chapeau à Besnik Hasi" : Ivan Leko "content" de voir qu'Anderlecht s'est adapté à La Gantoise

Maamar a été l'un des hommes du match, amenant beaucoup de danger par ses déboulés et se présentant même souvent aux abords du rectangle. Le genre de match qui aurait pu persuader le RSC Anderlecht de... le retenir plutôt que de le laisser filer à la Coupe du Monde U20 avec le Maroc.

Il n'en sera rien. Si Anas Tajaouart, lui aussi appelé, est déjà au Chili avec la sélection U20, Maamar a été retenu par Anderlecht le temps du match contre La Gantoise mais ira bel et bien au Mondial. "C'est un rêve qui devient réalité", se réjouissait l'intéressé, déjà 22 fois international U20 avec le Maroc depuis 2023 (il avait été international belge U17 en 2021).

Besnik Hasi a confirmé la nouvelle, précisant que le RSCA "ne pouvait pas lui refuser cette chance". Il faut dire que le timing est idéal : en plus de Killian Sardella, c'est désormais Ilay Camara qui a fait son retour sur les terrains. Et si Maamar se met en valeur au Mondial U20, c'est tout bénéfice pour Anderlecht.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
La Gantoise

Plus de news

La rancune de Sclessin pour mieux signer à Anderlecht ? Que devient Selim Amallah depuis son départ du Standard ?

La rancune de Sclessin pour mieux signer à Anderlecht ? Que devient Selim Amallah depuis son départ du Standard ?

11:40
"Chapeau à Besnik Hasi" : Ivan Leko "content" de voir qu'Anderlecht s'est adapté à La Gantoise

"Chapeau à Besnik Hasi" : Ivan Leko "content" de voir qu'Anderlecht s'est adapté à La Gantoise

07:00
"C'est toujours blanc ou noir" : Anderlecht de l'enfer au paradis en trois jours

"C'est toujours blanc ou noir" : Anderlecht de l'enfer au paradis en trois jours

23:40
1
Une victoire mais deux joueurs en échec, Saliba et Stroeykens surnagent : les cotes d'Anderlecht

Une victoire mais deux joueurs en échec, Saliba et Stroeykens surnagent : les cotes d'Anderlecht

23:00
1
Le débat sur la création d'une BeNeLiga est relancé : "Il ne faut pas demander de l'argent par solidarité"

Le débat sur la création d'une BeNeLiga est relancé : "Il ne faut pas demander de l'argent par solidarité"

11:20
En crise, Anderlecht ? Voilà les Mauves... sur le podium après leur victoire contre La Gantoise

En crise, Anderlecht ? Voilà les Mauves... sur le podium après leur victoire contre La Gantoise

22:24
Aiham Ousou exclu contre Zulte : quelle sanction pour le défenseur de Charleroi ?

Aiham Ousou exclu contre Zulte : quelle sanction pour le défenseur de Charleroi ?

11:00
Standard - Bruges et un derby du Limbourg au programme : voici les arbitres de la 9e journée de Pro League

Standard - Bruges et un derby du Limbourg au programme : voici les arbitres de la 9e journée de Pro League

09:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/09: Kalu Ojim

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/09: Kalu Ojim

10:20
"On devrait tous être reconnaissants envers Bayat" : un coup de gueule... politique et bien calculé ?

"On devrait tous être reconnaissants envers Bayat" : un coup de gueule... politique et bien calculé ?

10:00
Loin de son éclat d'antan : parti de Pro League pour plus de 8 millions, il se relance aujourd'hui en Bulgarie

Loin de son éclat d'antan : parti de Pro League pour plus de 8 millions, il se relance aujourd'hui en Bulgarie

10:20
Improbable, et pourtant : un ancien joueur du Standard proche de rejoindre Anderlecht !

Improbable, et pourtant : un ancien joueur du Standard proche de rejoindre Anderlecht !

07:20
1
Le préjudice est lourd : Roberto Martinez, l'ancien sélectionneur des Diables, cambriolé à son domicile

Le préjudice est lourd : Roberto Martinez, l'ancien sélectionneur des Diables, cambriolé à son domicile

09:00
Aston Villa réagit à la crise : l'homme qui a fait d'Amadou Onana son transfert le plus cher est viré

Aston Villa réagit à la crise : l'homme qui a fait d'Amadou Onana son transfert le plus cher est viré

08:30
"Sa force n'existe nulle part ailleurs" : quand l'Antwerp pourra-t-il enfin ouvrir sa nouvelle tribune 2 ?

"Sa force n'existe nulle part ailleurs" : quand l'Antwerp pourra-t-il enfin ouvrir sa nouvelle tribune 2 ?

07:40
L'infirmerie du Standard se vide : Vincent Euvrard aura enfin un peu plus l'embarras du choix Analyse

L'infirmerie du Standard se vide : Vincent Euvrard aura enfin un peu plus l'embarras du choix

06:00
La première offrande de l'un, le premier but de l'autre : Théo Leoni et Norman Bassette à la fête avec Reims

La première offrande de l'un, le premier but de l'autre : Théo Leoni et Norman Bassette à la fête avec Reims

08:00
Igor De Camargo furibard après le nul face à Seraing : les mots forts de l'entraîneur des Francs Borains

Igor De Camargo furibard après le nul face à Seraing : les mots forts de l'entraîneur des Francs Borains

06:40
Fragilisé par un ancien d'Anderlecht, Ronny Deila encore un peu plus contesté

Fragilisé par un ancien d'Anderlecht, Ronny Deila encore un peu plus contesté

23:20
Will Still, nouvelle victime du "Arne Slot time" : Southampton a frôlé l'exploit à Liverpool

Will Still, nouvelle victime du "Arne Slot time" : Southampton a frôlé l'exploit à Liverpool

06:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/09: Chikovani

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/09: Chikovani

21:00
Seraing et les Francs Borains dos à dos, les RSCA Futures enfoncent l'Olympic : le résumé de la soirée en D1B

Seraing et les Francs Borains dos à dos, les RSCA Futures enfoncent l'Olympic : le résumé de la soirée en D1B

22:02
🎥 L'instinct du buteur a encore frappé : Lucas Stassin replace Saint-Étienne en tête !

🎥 L'instinct du buteur a encore frappé : Lucas Stassin replace Saint-Étienne en tête !

22:40
Pas jugé à sa juste valeur ? Détruit par Hein Vanhaezebrouck, désormais redouté du championnat belge

Pas jugé à sa juste valeur ? Détruit par Hein Vanhaezebrouck, désormais redouté du championnat belge

21:20
Le mercato joue les prolongations à Charleroi : une arrivée en provenance de Watford !

Le mercato joue les prolongations à Charleroi : une arrivée en provenance de Watford !

21:00
Il n'y a pas que Bruges : comment la Pro League met le football français dans ses petits souliers

Il n'y a pas que Bruges : comment la Pro League met le football français dans ses petits souliers

21:40
La position de Thorsten Fink déjà fragilisée à Genk ?

La position de Thorsten Fink déjà fragilisée à Genk ?

20:40
Besnik Hasi, la face émergée de l'iceberg anderlechtois : "Trouver le moins mauvais compromis possible"

Besnik Hasi, la face émergée de l'iceberg anderlechtois : "Trouver le moins mauvais compromis possible"

19:30
1
De grands débuts en Pro League, De Cat laissé au repos ? Le onze probable d'Anderlecht

De grands débuts en Pro League, De Cat laissé au repos ? Le onze probable d'Anderlecht

16:20
La proposition surprenante de Wesley Sonck pour Anderlecht : "Je le mettrais en pointe à la place de Vazquez"

La proposition surprenante de Wesley Sonck pour Anderlecht : "Je le mettrais en pointe à la place de Vazquez"

16:40
Anderlecht a contrarié Ivan Leko cet été : "Ces deux joueurs, nous les voulions aussi"

Anderlecht a contrarié Ivan Leko cet été : "Ces deux joueurs, nous les voulions aussi"

18:40
Le cas Cédric Hatenboer, qui donne des maux de tête à Olivier Renard : comment en est-on arrivé là ? Analyse

Le cas Cédric Hatenboer, qui donne des maux de tête à Olivier Renard : comment en est-on arrivé là ?

18:20
Danijel Milicevic a refusé deux clubs belges cet été : l'ancien coach de Gand reste très ambitieux

Danijel Milicevic a refusé deux clubs belges cet été : l'ancien coach de Gand reste très ambitieux

17:30
Un puzzle qui se met en place : le retour attendu par tout le Club de Bruges

Un puzzle qui se met en place : le retour attendu par tout le Club de Bruges

20:20
Danijel Milicevic sort du silence et vise le président de La Gantoise : une promesse non tenue ?

Danijel Milicevic sort du silence et vise le président de La Gantoise : une promesse non tenue ?

23/09
Vincent Kompany sur ses gardes : Harry Kane pourrait-il annoncer son départ du Bayern dès janvier ?

Vincent Kompany sur ses gardes : Harry Kane pourrait-il annoncer son départ du Bayern dès janvier ?

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 20:30 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved