Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher depuis Jan Breydelstadion
"Les blessures de Mechele et d'Onyedika nous ont affaiblis" : Tzolis frustré après le partage face à Westerlo
Le Club de Bruges a laissé passer l'occasion de réduire l'écart avec le leader, l'Union, à quatre points. À domicile face à Westerlo, les Blauw en Zwart ont laissé filer deux fois leur avantage et encaissé cinq buts. Christos Tzolis s'est exprimé à notre micro après cette rencontre.

Après seulement une demi-minute, le Club de Bruges a dû courir derrière le score face à Westerlo après un but d’Alcocer. Christos Tzolis a ensuite eu trois belles occasions de marquer, mais le Grec n’a pas réussi à trouver le chemin des filets.

Le Club a mené 3-2 puis 5-4, mais a tout de même concédé l’égalisation dans les dernières secondes. "Moi-même je ne comprends pas ce qui s’est passé, c’est invraisemblable", a déclaré Tzolis après coup dans son interview en zone mixte.

"Encaisser encore un but dans les ultimes instants, ça ne peut vraiment pas arriver. C’est déjà la deuxième fois cette saison, c’était déjà le cas contre La Gantoise. Nous devons simplement rester plus concentrés quand il y a 5-4."

Les blessures d’Onyedika et de Mechele

Après un quart d’heure, Onyedika a dû quitter le terrain sur blessure, et une vingtaine de minutes avant la fin, c’est Mechele qui a dû être remplacé. Juste après ce dernier changement, le Club a encaissé le 3-4, avant de concéder le 5-5 dans les dernières secondes.

"Les blessures de Mechele et d’Onyedika ne devraient en principe pas être un problème pour nous, mais il était clair que leur absence nous a affaiblis défensivement." Reste à savoir si le Club pourra compter sur eux samedi contre le Standard.

