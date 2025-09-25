Déjà le match de la saison entre Bruges et Westerlo : "On s'était pourtant prévenus"

La frustration était de mise chez les joueurs du Club de Bruges après le partage concédé dans les derniers instants face à Westerlo. Une rencontre épique, qui restera assurément dans les mémoires... mais qui laisse, des deux côtés, la déception de ne pas l'avoir emporté.

Ne cherchez plus le match de la saison, il s'est joué au Jan Breydelstadion de Bruges, ce mercredi soir. Les Blauw & Zwart ont partagé l'enjeu contre Westerlo sur un score final épique : 5-5.

Les Campinois ont ouvert le score dès la première minute, ont fait le break avant le repos, mais Nicolo Tresoldi a permis à Bruges de rentrer aux vestiaires avec un retard limité à 1-2. Bruges a ensuite pris l’avantage en menant 3-2, avant que Westerlo n’égalise (3-3), puis ne repasse devant (3-4). Les Brugeois ont repris les commandes jusqu’à mener 5-4 dans le temps additionnel, mais Emin Bayram a égalisé sur la dernière action de la partie.



Lire aussi… "Les blessures de Mechele et d'Onyedika nous ont affaiblis" : Tzolis frustré après le partage face à Westerlo

Ce match est une bonne leçon pour nous"

"Je n’arrive toujours pas à comprendre ce qui s’est passé. C’était un match complètement fou. C’est la deuxième fois que nous encaissons un but à la dernière minute, après celui contre La Gantoise. Il faut rester plus concentrés."

"Il y a aussi ce but encaissé après quelques secondes, alors qu’on s’était pourtant prévenus. Visiblement, nous n’étions pas assez prêts. C’est une bonne leçon pour nous. Comme mes coéquipiers, je suis frustré par le résultat", pestait Christos Tzolis au micro de Sporza, après une rencontre durant laquelle le Grec s’est montré fidèle à lui-même : impressionnant dans les dribbles et la percussion, mais décevant et imprécis à la finition.

Six longueurs de retard pour Bruges sur l'Union

Nicky Hayen a lui aussi vécu les montagnes russes depuis son banc de touche. L’entraîneur du Club de Bruges regrette que son équipe n’ait pas su tenir le 5-4 pendant quelques minutes.

"C’était un véritable tourbillon d’émotions pour les deux équipes. Quand vous marquez cinq buts, vous devez toujours gagner le match, mais Westerlo peut dire la même chose après cette rencontre. C’est un partage très frustrant pour nous", a déclaré le T1 des Brugeois, qui se retrouvent à égalité avec Anderlecht et Saint-Trond, à six longueurs de l’Union Saint-Gilloise.