Brandon Mechele et Raphael Onyedika blessés : le Club de Bruges craint une longue absence

Le Club de Bruges a vécu une soirée complètement folle face à Westerlo avec un partage 5-5. Pour ne rien arranger, Raphael Onyedika a quitté le terrain sur blessure et pourrait être absent plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Brandon Mechele a, lui aussi, dû sortir, mais cela semble moins grave.

Le match de mercredi soir contre Westerlo risque de laisser des traces au Club de Bruges. Les Blauw en Zwart ont partagé l’enjeu à domicile sur le score spectaculaire de 5-5 face aux Campinois.

Le Club de Bruges pourrait perdre Onyedika pour un moment

Au-delà des cinq buts encaissés à domicile, d’autres mauvaises nouvelles sont tombées. Raphael Onyedika a dû céder sa place après un quart d’heure de jeu, remplacé par Stankovic.



Pour le milieu de terrain nigérian, le diagnostic n’est pas rassurant : il souffre d’une lésion aux ischio-jambiers. Selon Het Laatste Nieuws, il pourrait être absent plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Brandon Mechele un peu plus chanceux

Onyedika doit encore passer une IRM ce jeudi, mais il est d’ores et déjà clair que le Club va devoir se passer de lui pendant un certain temps.

De son côté, Brandon Mechele a lui aussi quitté le terrain en raison de douleurs au genou. Le défenseur central devrait manquer la rencontre face au Standard, mais il devrait néanmoins être du voyage la semaine prochaine à Bergame pour le match de Ligue des Champions contre l’Atalanta.