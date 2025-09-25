Incroyable : une légende du Club de Bruges avait prédit le spectacle fou du 5-5 contre Westerlo

Incroyable : une légende du Club de Bruges avait prédit le spectacle fou du 5-5 contre Westerlo
Photo: © photonews

Le Club de Bruges et Westerlo se sont quittés sur un rare 5-5 ce mercredi. Personne ne s'y attendait... sauf Jan Ceulemans, qui avait déjà prédit ce score insensé plus tôt dans la semaine.

Le Club de Bruges et Westerlo ont fait match nul 5-5 mercredi soir au Jan Breydel. Un tel score ne se voit vraiment plus très souvent dans le football. C’est donc encore plus fou que le résultat ait été prédit…

Dans une interview accordée au Nieuwsblad plus tôt cette semaine, Jan Ceulemans (ancien joueur du Club de Bruges et ancien entraîneur de Westerlo) avait déclaré : "Que ça finisse en 3-3, ou en 5-5, ça me va aussi."

Ceulemans avait prévu le spectacle

Contre toute attente, Ceulemans a vu juste. "J’avais prévu de regarder le match à la télévision, mais à la dernière minute, un contretemps est survenu et finalement je ne l’ai pas regardé", explique-t-il au Nieuwsblad.

"Je ne connaissais donc pas le résultat final. Jusqu’à ce que je reçoive soudain énormément de messages. Au départ, j’ai cru que Westerlo avait gagné, mais comme les messages continuaient à arriver, là, j’ai compris."

"Je me suis dit : ‘Ce n’est quand même pas vrai ?’ Mais c’était vrai. Après coup, j’ai quand même regardé les buts", conclut Ceulemans.

