Hans Vanaken craque après le match contre Westerlo : "À 5-4, il faut absolument gagner"

Muzamel Rahmat
Dix buts, du spectacle, mais aussi de la frustration. Hans Vanaken n'a pas mâché ses mots après le 5-5 du Club de Bruges face à Westerlo.

Le Club de Bruges et Westerlo se sont quittés sur un spectaculaire 5-5. Dix buts, des retournements de situation et une égalisation dans les toutes dernières secondes ont offert un match inoubliable aux spectateurs.

Tout a commencé après 25 secondes, quand Josimar Alcocer a ouvert le score pour Westerlo. Nacho Ferri a doublé la mise avant la pause, mais Nicolo Tresoldi a réduit l’écart pour Bruges. Forbs et Seys ont ensuite donné l’avantage au Club, avant que Ferri et Sakamoto ne fassent repasser Westerlo devant. Tresoldi a égalisé à la 86e, Bayram a marqué contre son camp pour le 5-4, puis a arraché l’égalisation à la 90+8e.

Lire aussi… "On aurait pu en marquer encore plus" : un 5-5 d'anthologie entre le Club de Bruges et Westerlo

Au micro de DAZN, Hans Vanaken a livré une réaction honnête : "Si on encaisse cinq buts, on peut se contenter d'un partage. En revanche, si on ramène le score à 5-4 dans les dernières minutes, il faut absolument gagner."

Le capitaine brugeois a insisté sur les manquements défensifs : "Il faut absolument qu'on analyse tous les buts, car on peut progresser défensivement. Notre plus gros problème était que nous étions toujours un peu trop loin de l'adversaire en transition, ce qui facilitait ses contre-attaques."

Vanaken a tout de même relevé le positif : "Nous avons fait preuve de patience, et ce but avant la mi-temps a été crucial. Il nous a redonné un coup de pouce. Nous avons parfaitement réagi par la suite, et nous ne devons jamais abandonner."

