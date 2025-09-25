"On aurait pu en marquer encore plus" : un 5-5 d'anthologie entre le Club de Bruges et Westerlo

Le Club de Bruges et Westerlo se sont livrés mercredi à un duel complètement fou au Jan Breydel. Après un spectacle riche en dix buts, la rencontre s'est terminée sur un rarissime score de 5-5.

Le Club de Bruges et Westerlo ont offert le plus grand des spectacles mercredi soir. Les Campinois ont particulièrement compliqué la tâche aux Blauw en Zwart. Après un bon début de match, le Club est revenu dans la partie, mais n’a pas pu éviter un partage 5-5 arraché in extremis.

"C’est la première fois de ma vie que je joue un 5-5", a confié Arthur Piedfort au micro de DAZN après la rencontre. "Nous pouvons être satisfaits de notre prestation. Quand tu arrives à dominer le Club de Bruges dans de nombreux secteurs et que tu marques autant, c’est que tu as fait un bon match."



Lire aussi… Hans Vanaken craque après le match contre Westerlo : "À 5-4, il faut absolument gagner"

Le Club de Bruges et Westerlo font la promotion du football belge

Les Campinois se sont présentés au Jan Breydel avec beaucoup de confiance. "Le plan était de simplement jouer notre jeu. On ne va pas s’adapter juste parce que c’est au Club de Bruges. On savait qu’ils allaient réagir après le 0-2, et on espérait pouvoir piquer en contre ", poursuit le milieu de Westerlo.

Un score de 5-5, on n’en voit pas tous les jours. Mais selon Piedfort, il aurait pu y avoir encore plus de buts. De quoi ravir les supporters neutres, qui n’avaient certainement rien à redire au spectacle.

"Nous avons eu suffisamment d’occasions, et je pense que nous aurions pu en marquer encore plus, même si c’est aussi vrai pour l’adversaire. Je suis quand même content."