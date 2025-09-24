LIVE : Bruges doit s'imposer pour ne pas laisser filer l'Union

FC Bruges: Nordin Jackers - Kyriani Sabbe - Brandon Mechele - Jorne Spileers - Joaquin Seys - Lynnt Audoor - Raphael Onyedika - Carlos Forbs - Hans Vanaken - Christos Tzolis - Nicolò Tresoldi

Banc: Joel Ordonez - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Tristan Van Den Heuvel - Romeo Vermant - Aleksandar Stankovic - Hugo Siquet - Mamadou Diakhon - Axl De Corte - Kaye Furo



Westerlo: Andreas Jungdal - Seiji Kimura - Allahyar Sayyadmanesh - Isa Sakamoto - Bryan Reynolds - Tuur Rommens - Dogucan Haspolat - Emin Bayram - Arthur Piedfort - Josimar Alcocer - Nacho Ferri

Banc: Amando Lapage - Antoñito Cordero - Adedire Mebude - Kyan Vaesen - Griffin Yow - Mathias Fixelles - Lucas Mbamba-Muanda - Lucas Mbamba - Koen Vanlangendonck - Thomas Van Den Keybus