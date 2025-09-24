Suis FC Bruges - Westerlo en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.
-
Date: 24/09/2025 20:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 5

LIVE : Bruges doit s'imposer pour ne pas laisser filer l'Union

Le Club de Bruges reçoit Westerlo dans le cadre de sa rencontre remise de la cinquième journée de Pro League, ce mercredi soir.

Temps   20:30 
FC Bruges (FC Bruges - Westerlo)
FC Bruges: Nordin Jackers - Kyriani Sabbe - Brandon Mechele - Jorne Spileers - Joaquin Seys - Lynnt Audoor - Raphael Onyedika - Carlos Forbs - Hans Vanaken - Christos Tzolis - Nicolò Tresoldi
Banc: Joel Ordonez - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Tristan Van Den Heuvel - Romeo Vermant - Aleksandar Stankovic - Hugo Siquet - Mamadou Diakhon - Axl De Corte - Kaye Furo

Westerlo: Andreas Jungdal - Seiji Kimura - Allahyar Sayyadmanesh - Isa Sakamoto - Bryan Reynolds - Tuur Rommens - Dogucan Haspolat - Emin Bayram - Arthur Piedfort - Josimar Alcocer - Nacho Ferri
Banc: Amando Lapage - Antoñito Cordero - Adedire Mebude - Kyan Vaesen - Griffin Yow - Mathias Fixelles - Lucas Mbamba-Muanda - Lucas Mbamba - Koen Vanlangendonck - Thomas Van Den Keybus

FC Bruges FC Bruges
  Joueur
29 Jackers Nordin  
64 Sabbe Kyriani  
44 Mechele Brandon  
58 Spileers Jorne  
65 Seys Joaquin  
62 Audoor Lynnt  
15 Onyedika Raphael  
9 Forbs Carlos  
10 Vanaken Hans  
8 Tzolis Christos  
7 Tresoldi Nicolò  
  Banc
4 Ordonez Joel  
11 Sandra Cisse  
14 Meijer Bjorn  
16 Van Den Heuvel Tristan  
17 Vermant Romeo  
25 Stankovic Aleksandar  
41 Siquet Hugo  
67 Diakhon Mamadou  
71 De Corte Axl  
87 Furo Kaye  

Westerlo Westerlo
  Joueur
99 Jungdal Andreas  
5 Kimura Seiji  
7 Sayyadmanesh Allahyar  
13 Sakamoto Isa  
22 Reynolds Bryan  
25 Rommens Tuur  
34 Haspolat Dogucan  
40 Bayram Emin  
46 Piedfort Arthur  
77 Alcocer Josimar  
90 Nacho Ferri  
  Banc
4 Lapage Amando  
10 Cordero Antoñito  
11 Mebude Adedire  
14 Vaesen Kyan  
18 Yow Griffin  
19 Fixelles Mathias  
23 Mbamba-Muanda Lucas  
23 Mbamba Lucas  
30 Vanlangendonck Koen  
39 Van Den Keybus Thomas  

Prono FC Bruges - Westerlo

FC Bruges gagne
FC Bruges FC Bruges gagne Partage Westerlo Westerlo gagne
98.53% 0.88% 0.59%
Les plus populaires
3-0
(99x)		 3-1
(80x)		 2-0
(75x)

Comparatif FC Bruges - Westerlo

Classement

4
12

Points

13
9

Gagner

4
3

Perdre

2
4

Buts inscrits

9
11

Buts reçus

5
13

Cartes jaunes

9
9

Cartes rouges

1
0

face-à-face remportés

34
6
2
26/12 16:00 FC Bruges FC Bruges 4-3 Westerlo Westerlo
19/10 16:00 Westerlo Westerlo 1-2 FC Bruges FC Bruges
20/01 20:45 FC Bruges FC Bruges 0-0* Westerlo Westerlo
06/08 18:30 Westerlo Westerlo 0-1 FC Bruges FC Bruges
15/04 20:45 Westerlo Westerlo 0-0 FC Bruges FC Bruges
08/10 20:45 FC Bruges FC Bruges 0-2 Westerlo Westerlo
17/02 20:30 Westerlo Westerlo 1-2 FC Bruges FC Bruges
26/10 20:30 FC Bruges FC Bruges 4-0 Westerlo Westerlo
19/02 20:30 FC Bruges FC Bruges 6-0 Westerlo Westerlo
16/12 20:45 Westerlo Westerlo 0-2 FC Bruges FC Bruges
31/10 20:30 Westerlo Westerlo 0-2 FC Bruges FC Bruges
15/03 14:30 Westerlo Westerlo 1-3 FC Bruges FC Bruges
09/11 18:00 FC Bruges FC Bruges 5-0 Westerlo Westerlo
03/12 20:00 Westerlo Westerlo 0-1 FC Bruges FC Bruges
31/07 20:00 FC Bruges FC Bruges 5-0 Westerlo Westerlo
05/12 18:00 FC Bruges FC Bruges 4-3 Westerlo Westerlo
29/08 18:00 Westerlo Westerlo 1-2 FC Bruges FC Bruges
13/07 19:00 Westerlo Westerlo 1-1 FC Bruges FC Bruges
30/01 20:00 FC Bruges FC Bruges 2-1 Westerlo Westerlo
15/01 19:30 Westerlo Westerlo 1-4 FC Bruges FC Bruges
21/09 19:30 FC Bruges FC Bruges 4-1 Westerlo Westerlo
20/09 18:00 Westerlo Westerlo 1-4 FC Bruges FC Bruges
12/07 16:00 Westerlo Westerlo 2-0 FC Bruges FC Bruges
22/02 18:00 Westerlo Westerlo 1-1 FC Bruges FC Bruges
27/09 20:00 FC Bruges FC Bruges 2-0 Westerlo Westerlo
10/05 20:00 FC Bruges FC Bruges 4-0 Westerlo Westerlo
22/01 20:30 Westerlo Westerlo 0-0 FC Bruges FC Bruges
10/03 20:00 FC Bruges FC Bruges 2-0 Westerlo Westerlo
13/01 20:00 FC Bruges FC Bruges 1-0 Westerlo Westerlo
01/10 20:30 Westerlo Westerlo 1-2 FC Bruges FC Bruges
18/03 18:00 Westerlo Westerlo 0-0 FC Bruges FC Bruges
17/03 19:30 FC Bruges FC Bruges 5-0 Westerlo Westerlo
15/10 20:00 FC Bruges FC Bruges 2-1 Westerlo Westerlo
14/10 19:30 Westerlo Westerlo 2-2 FC Bruges FC Bruges
15/04 20:30 Westerlo Westerlo 1-3 FC Bruges FC Bruges
14/04 19:30 FC Bruges FC Bruges 5-0 Westerlo Westerlo
05/11 20:30 FC Bruges FC Bruges 2-0 Westerlo Westerlo
05/11 19:30 Westerlo Westerlo 0-3 FC Bruges FC Bruges
14/03 20:00 Westerlo Westerlo 2-3 FC Bruges FC Bruges
18/10 20:00 FC Bruges FC Bruges 4-0 Westerlo Westerlo
01/02 20:00 FC Bruges FC Bruges 3-0 Westerlo Westerlo
24/08 20:00 Westerlo Westerlo 0-2 FC Bruges FC Bruges
Jupiler Pro League

 Journée 5
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 20:30 Westerlo Westerlo
