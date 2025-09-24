Suis FC Bruges - Westerlo en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.
LIVE : Bruges doit s'imposer pour ne pas laisser filer l'Union
Le Club de Bruges reçoit Westerlo dans le cadre de sa rencontre remise de la cinquième journée de Pro League, ce mercredi soir.
20:30
|
Banc: Joel Ordonez - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Tristan Van Den Heuvel - Romeo Vermant - Aleksandar Stankovic - Hugo Siquet - Mamadou Diakhon - Axl De Corte - Kaye Furo
Westerlo: Andreas Jungdal - Seiji Kimura - Allahyar Sayyadmanesh - Isa Sakamoto - Bryan Reynolds - Tuur Rommens - Dogucan Haspolat - Emin Bayram - Arthur Piedfort - Josimar Alcocer - Nacho Ferri
Banc: Amando Lapage - Antoñito Cordero - Adedire Mebude - Kyan Vaesen - Griffin Yow - Mathias Fixelles - Lucas Mbamba-Muanda - Lucas Mbamba - Koen Vanlangendonck - Thomas Van Den Keybus
|
FC Bruges
|Joueur
|29
|Jackers Nordin
|64
|Sabbe Kyriani
|44
|Mechele Brandon
|58
|Spileers Jorne
|65
|Seys Joaquin
|62
|Audoor Lynnt
|15
|Onyedika Raphael
|9
|Forbs Carlos
|10
|Vanaken Hans
|8
|Tzolis Christos
|7
|Tresoldi Nicolò
|Banc
|4
|Ordonez Joel
|11
|Sandra Cisse
|14
|Meijer Bjorn
|16
|Van Den Heuvel Tristan
|17
|Vermant Romeo
|25
|Stankovic Aleksandar
|41
|Siquet Hugo
|67
|Diakhon Mamadou
|71
|De Corte Axl
|87
|Furo Kaye
|
Westerlo
|Joueur
|99
|Jungdal Andreas
|5
|Kimura Seiji
|7
|Sayyadmanesh Allahyar
|13
|Sakamoto Isa
|22
|Reynolds Bryan
|25
|Rommens Tuur
|34
|Haspolat Dogucan
|40
|Bayram Emin
|46
|Piedfort Arthur
|77
|Alcocer Josimar
|90
|Nacho Ferri
|Banc
|4
|Lapage Amando
|10
|Cordero Antoñito
|11
|Mebude Adedire
|14
|Vaesen Kyan
|18
|Yow Griffin
|19
|Fixelles Mathias
|23
|Mbamba-Muanda Lucas
|23
|Mbamba Lucas
|30
|Vanlangendonck Koen
|39
|Van Den Keybus Thomas
Prono FC Bruges - Westerlo
FC Bruges gagne
|FC Bruges gagne
|Partage
|Westerlo gagne
|98.53%
|0.88%
|0.59%
|Les plus populaires
|3-0
(99x)
|3-1
(80x)
|2-0
(75x)
Comparatif FC Bruges - Westerlo
Classement
4
12
Points
13
9
Gagner
4
3
Perdre
2
4
Buts inscrits
9
11
Buts reçus
5
13
Cartes jaunes
9
9
Cartes rouges
1
0
face-à-face remportés
34
6
2