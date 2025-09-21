Suis Westerlo - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 16:00.
-
Date: 21/09/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 8
Le Standard doit stopper l'hémorragie à Westerlo
Loïc Woos
Loïc Woos depuis het Kuijpje
| 0 réaction
Le Standard n'a plus gagné depuis quatre matchs et doit ramener quelque chose de son déplacement à Westerlo, ce dimanche. Ce sera cependant tout sauf facile.

Vincent Euvrard n’a pas débuté son aventure sur le banc du Standard de la meilleure des manières. Après un 1/6, et même un 1/12 en tenant compte des deux derniers matchs dirigés par Mircea Rednic, les Rouches doivent réagir.

Ce ne sera toutefois pas évident ce week-end, sur le terrain de Westerlo, huitième du championnat avec un match de moins que la plupart des équipes.

Les Campinois ne sont jamais faciles à manœuvrer à domicile, comme en témoigne leur succès contre l’Antwerp juste avant la trêve internationale.

Ce duel sera également une opposition de style : la plus jeune équipe de Pro League, en termes de moyenne d’âge des titulaires, face à la plus âgée.

Une rencontre qui s’annonce intéressante et surtout capitale pour la suite de la saison du Standard. Suivez-la en direct commenté sur Walfoot.be.

Prono Westerlo - Standard

Westerlo gagne
Partage
Standard gagne
Westerlo Westerlo gagne Partage Standard Standard gagne
53.8% 26.07% 20.13%
Les plus populaires
2-1
(83x)		 1-1
(63x)		 1-2
(39x)

Comparatif Westerlo - Standard

Classement

11
13

Points

9
8

Gagner

3
2

Perdre

3
3

Buts inscrits

11
6

Buts reçus

11
10

Cartes jaunes

9
15

Cartes rouges

0
1

face-à-face remportés

10
10
24
24/05 20:00 Westerlo Westerlo 0-0 Standard Standard
19/04 20:45 Standard Standard 1-1 Westerlo Westerlo
09/02 18:30 Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
28/09 18:15 Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
20/04 18:15 Westerlo Westerlo 3-3 Standard Standard
16/02 20:45 Westerlo Westerlo 2-1 Standard Standard
22/09 20:45 Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
20/05 18:15 Westerlo Westerlo 3-0 Standard Standard
13/05 20:45 Standard Standard 2-2 Westerlo Westerlo
04/03 20:45 Standard Standard 2-0 Westerlo Westerlo
13/08 16:00 Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
11/12 20:00 Standard Standard 3-1 Westerlo Westerlo
31/07 14:30 Westerlo Westerlo 2-2 Standard Standard
14/02 18:00 Westerlo Westerlo 2-0 Standard Standard
17/10 18:00 Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
18/01 18:00 Westerlo Westerlo 1-1 Standard Standard
23/08 18:00 Standard Standard 2-2 Westerlo Westerlo
22/01 20:30 Westerlo Westerlo 0-0 Standard Standard
10/09 20:00 Standard Standard 1-0 Westerlo Westerlo
21/05 20:30 Standard Standard 2-0 Westerlo Westerlo
29/01 20:00 Standard Standard 2-1 Westerlo Westerlo
25/09 20:00 Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard
06/04 19:30 Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
14/02 18:00 Standard Standard 1-0 Westerlo Westerlo
17/10 20:00 Westerlo Westerlo 2-0 Standard Standard
16/10 19:30 Standard Standard 2-1 Westerlo Westerlo
25/01 20:30 Westerlo Westerlo 0-1 Standard Standard
23/08 18:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo
01/03 20:00 Westerlo Westerlo 1-3 Standard Standard
24/09 20:30 Standard Standard 2-1 Westerlo Westerlo
06/05 18:00 Westerlo Westerlo 1-1 Standard Standard
02/12 20:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo
10/04 19:00 Standard Standard 3-1 Westerlo Westerlo
08/04 18:00 Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
06/11 18:00 Standard Standard 1-0 Westerlo Westerlo
04/11 19:30 Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
21/03 19:00 Standard Standard 1-3 Westerlo Westerlo
19/03 20:00 Westerlo Westerlo 1-3 Standard Standard
18/10 19:30 Westerlo Westerlo 3-0 Standard Standard
16/10 20:00 Standard Standard 2-0 Westerlo Westerlo
18/04 20:00 Westerlo Westerlo 2-4 Standard Standard
22/11 20:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo
25/04 20:00 Westerlo Westerlo 2-3 Standard Standard
23/11 20:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo
Jupiler Pro League

 Journée 8
La Gantoise La Gantoise 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Louvain OH Louvain 1-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 13:30 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 16:00 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 18:30 STVV STVV
KV Malines KV Malines 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
