"Ce but doit m'aider à progresser" : le match-déclic pour Adnane Abid au Standard ?

Adnane Abid et le Standard ont renoué avec la victoire sur le terrain de Westerlo. Le Verviétois a inscrit son premier but en Jupiler Pro League et semble prêt à en inscrire davantage, après une période d'adaptation nécessaire pour un joueur arrivé de l'échelon inférieur.

Ce n'était pas encore une prestation parfaite, mais il y avait du mieux du côté du Standard, vainqueur sur la pelouse de Westerlo ce dimanche. Les Rouches ont trouvé l'ouverture grâce à Casper Nielsen et Adnane Abid, qui nous a confié en zone mixte son tout premier but en Jupiler Pro League.

"Ça fait du bien. Ça fait longtemps que je l'attendais et maintenant qu'il arrive, ça doit pouvoir m'aider à progresser physiquement et techniquement sur le terrain. Je ne me faisais pas de souci à l'idée qu'il arrive, mais je suis content qu'il arrive maintenant."

"Quand je suis face au but, je ne réfléchis pas. En faisant l'extérieur, je vois directement que le ballon va dedans. Ça fait du bien (...) Je pense que je peux apporter encore beaucoup plus, mais je ne me fais pas de souci à ce sujet, ça va venir."

Match plein pour Abid, prêt après un temps d'adaptation à la D1A

Auteur d'une prestation de référence, avec une assistance pour Nielsen, un but et un match plein dans sa globalité, l'ailier droit monte en puissance après un début de saison plus terne, durant lequel il n'avait pas encore été décisif. Adnane Abid a eu besoin d'un peu de temps pour se mettre au niveau de la Jupiler Pro League, mais il semble désormais s'y être adapté.

"La D1B est déjà un championnat physique, mais il y a une différence technique. Je pourrais être encore plus épanoui dans cette division qu'en D1B, mais je pense que ça va venir match après match. Tu dois tout faire plus rapidement, mais puisque la plupart des équipes sont plutôt joueuses, tu as plus d'espace. C'est un parti pris, je m'adapte bien. Je me lançais de match en match, mais ce match est une référence qui va beaucoup m'aider."

C'est un match référence qui va beaucoup m'aider"

Faire tout plus rapidement, c'est aussi ce que demande Vincent Euvrard. Le nouveau T1 des Rouches met en place sa méthode, et Casper Nielsen sentait déjà vendredi en conférence de presse que le vent allait bientôt tourner du bon côté pour le Standard.

"On avait besoin de temps avec le nouveau coach pour comprendre ses principes de jeu. Ça fait maintenant trois semaines qu'il est là, et on sent qu'on s'améliore. On le sentait déjà à l'entraînement, mais il n'y avait pas les résultats. Ça fait plaisir de gagner ici et on espère que ce n'est que le début d'une série de victoires."

"Le coach me donne beaucoup de confiance. On a une très bonne relation, il me laisse de la liberté devant pour m'épanouir et je pense que ça ne peut qu'aller dans le bon sens. L'efficacité qu'on montre aujourd'hui est aussi le fruit de ce qu'on travaille avec lui. On l'a fait sur une mi-temps à Westerlo, il faudra essayer de le faire sur tout un match à l'avenir."

Un calendrier dantesque attend le Standard en octobre

Répondre présent tout un match sera primordial pour les Rouches dans les prochaines semaines, au vu du calendrier dantesque qui les attend. Une réception du Club de Bruges, un déplacement à Anderlecht, le match à domicile contre l'Antwerp et celui à la Planet Group Arena de Gand sont au programme, avant le déplacement piégeux à Beveren en Coupe de Belgique fin octobre, puis un choc wallon contre Charleroi et un déplacement au Stayen de Saint-Trond.

"Cela va nous permettre de nous jauger. Westerlo était aussi une très bonne équipe, on a vu qu'ils étaient juste derrière Bruges et l'Union dans les datas offensifs. On va prendre match par match, le prochain est Bruges et on va essayer de se préparer pour prendre les trois points", s'est contenté de répondre Adnane Abid, qui tâtera à titre personnel ce qui se fait de mieux dans notre championnat pour la première fois.