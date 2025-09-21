Analyse Match référence pour Abid, superbe but de Nielsen : les notes du Standard après la victoire à Westerlo

Match référence pour Abid, superbe but de Nielsen : les notes du Standard après la victoire à Westerlo
Photo: © photonews

Le Standard s'est imposé sur la pelouse de Westerlo ce dimanche, lors de la huitième journée de Pro League. Voici les notes attribuées aux joueurs de Vincent Euvrard pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (7)

Une belle parade devant Yow (20e). De longs ballons dangereux pour Westerlo, visant la taille de Henry ou la vitesse de Saïd. L’un d’eux amène indirectement le 0-2. Resté concentré en seconde période devant le kop campinois, qui a tenté de le déstabiliser en lançant notamment quelques gobelets et en le sifflant. Attentif à plusieurs reprises.

Lire aussi… Premier succès pour Euvrard : le Standard renoue avec la victoire à Westerlo avant un calendrier dantesque

Marlon Fossey (6)

Comme la semaine dernière, un meilleur match du capitaine américain. Alcocer n’a pas beaucoup existé sur son côté. Incertain avant la rencontre, il n’a pas joué la seconde période.

Daan Dierckx (6)

Fidèle à lui-même. Peu esthétique mais efficace dans les duels, bien placé défensivement, il manque encore de personnalité à la relance.

Ibrahim Karamoko (6)

Ce n'est pas à ce poste qu'il avait été recruté par le Standard, mais Ibrahim Karamoko continue de dépanner avec réussite. Après une montée dans un contexte difficile contre Malines, une prestation sérieuse ici à Westerlo, malgré un Nacho Ferri dans les parages.

Tobias Mohr (6)

Prend ses marques au poste de latéral gauche. Plusieurs centres contrés. Bon positionnement défensif, mais peut amener davantage offensivement. De plus en plus dépassé en seconde période, notamment par Reynolds.

Marco Ilaimaharitra (5,5)

Plus de ballons perdus que d’habitude, ce qui a amené des contres pour Westerlo. A eu de la chance que l’un d’eux n’ait pas débouché sur un but pour les Campinois. Précieux dans l’organisation et la relance pour compenser le travail que Dierckx et Karamoko peinent à accomplir. A un pied dans l'ouverture du score.

Casper Nielsen (7)

Une superbe reprise dans la lucarne pour inscrire son premier but avec les Rouches. De mieux en mieux intégré dans l’équipe et, comme il le mentionnait en conférence de presse, de mieux en mieux physiquement.

Adnane Abid (7,5)

Sa meilleure prestation en match officiel depuis son arrivée. Bonne remise sur le 0-1 de Nielsen, belle anticipation pour profiter de la mauvaise passe de Piedfort et inscrire le 0-2. Un premier match référence sous les couleurs du Standard.

Dennis Ayensa (6)

Pas évident de gagner ses nombreux duels aériens sur les dégagements d’Epolo. Embêtant pour la défense, à l’image de son duel disputé qui amène le 0-2 et de ses déplacements constants. Pas encore à son meilleur niveau personnel, toutefois.

Rafiki Saïd (6)

Comme on le connaît offensivement, avec des provocations et un manque de précision dans le dernier geste. De plus en plus impliqué défensivement, avec des replis qui ont soulagé son équipe. Sorti à l’heure de jeu pour densifier le milieu de terrain.

Thomas Henry (6,5)

Un rôle difficile et précieux dos au but, qu’il gère bien. Le voir associé à un joueur plus rapide, comme Timothé Nkada, pourrait faire beaucoup de bien au Standard.

Henry Lawrence (6)

Monté à la pause pour remplacer Fossey. Très fidèle aux consignes tactiques de Vincent Euvrard. A bien géré sa mi-temps malgré un avertissement après deux minutes.

Non notés : Nayel Mehssatou, Léandre Kuavita, Ibe Hautekiet, Hakim Sahabo.

