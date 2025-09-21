Vincent Euvrard peut enfin sourire au Standard : "On se complique encore trop la vie, mais on peut être fiers"

Le sentiment est à la satisfaction au Standard après la première victoire des Rouches sous les ordres de Vincent Euvrard, à Westerlo. Le T1 liégeois sait qu'il lui reste encore beaucoup de travail, mais il récolte enfin les premiers fruits de ses efforts depuis son arrivée.

Vincent Euvrard tient enfin sa première victoire sur le banc du Standard. Les Rouches ont mis fin à leur série de quatre matchs sans succès et se sont imposés sur la pelouse de Westerlo, ce dimanche. En conférence de presse, c'est naturellement la satisfaction qui dominait dans le chef du T1 des Rouches.

"Je ne vais pas mentir, nous sommes très satisfaits du résultat. Historiquement, le Standard n'avait plus gagné ici depuis quinze ans et restait sur une série de dix matchs sans victoire. Quand tu viens ici après un 1/12, contre la troisième meilleure équipe de la saison sur le plan offensif qui restait sur deux victoires, tu peux être très fier en tant que groupe si tu viens gagner ici. Alors, avec une clean sheet, c'est encore mieux."



Lire aussi… Match référence pour Abid, superbe but de Nielsen : les notes du Standard après la victoire à Westerlo

"On a trouvé comment leur faire mal tant en possession qu'en transition. On marque deux très beaux buts, surtout le premier, qui est une transition avec une magnifique finition de Casper. Je suis très content pour lui, car comme je l'ai déjà dit, il travaille très dur et j'espère que ce but déclenchera une suite, comme pour Adnane avec un but, une passe décisive et un très bon match."

Pas encore le match parfait, mais une nette amélioration dans le chef du Standard

Très efficace en première période, avec des buts inscrits par Casper Nielsen et Adnane Abid, le Standard a ensuite su fermer les espaces après le repos. Westerlo a eu des opportunités pour revenir dans le match et s'est notamment vu annuler un but pour une position de hors-jeu de Kyan Vaesen, mais les Rouches ont fait ce qu'il fallait pour décrocher leur troisième succès de la saison, et le deuxième à l'extérieur.

"C'est une victoire collective. On a eu du mal à maîtriser leur pression haute en première période, Westerlo a apporté beaucoup de danger via les grands espaces quand ils ont accéléré. Ils ont eu des possibilités, il faut le dire. On s'est adaptés en seconde période et on a joué de manière plus compacte. On aurait dû mettre le 0-3 pour se mettre à l'abri, Westerlo a dominé les quinze ou vingt dernières minutes avec un deuxième grand attaquant, mais on a su défendre avec de la cohésion."

"On se complique encore trop la vie avec des risques inutiles dans notre camp, mais on se sent progresser et il était très important dans le processus de prendre une victoire, notamment pour gagner de l'énergie et de l'espoir. Sur l'ensemble de mes trois premiers matchs ici, on mérite au moins une victoire. Ce n'était pas le match parfait, mais contre une équipe de Westerlo qui était sur une belle série, c'est bien de venir s'imposer sans encaisser ici", a conclu un Vincent Euvrard heureux, mais qui sait très bien qu'il lui reste encore énormément de travail.