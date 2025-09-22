"Ça m'embête, c'est un jeune gardien qui a de la personnalité" : Silvio Proto défend Matthieu Epolo

"Ça m'embête, c'est un jeune gardien qui a de la personnalité" : Silvio Proto défend Matthieu Epolo

Silvio Proto a pris la parole au sujet du gardien du Standard, Matthieu Epolo, qui a réalisé une clean sheet face à Westerlo dimanche.

Le club liégeois s'est imposé pour la première fois de la saison sous les ordres de Vincent Euvrard. Casper Nielsen et Adnane Abid ont inscrit les deux uniques buts de la rencontre au Kuipje.

Auteur d'une bonne prestation contre Westerlo, Matthieu Epolo a été un sujet de discussion dans l'émission Dans le Vestiaire diffusée sur RTL. Le portier a déjà passé un cap au niveau de l’expérience selon Silvio Proto : "Avec les histoires qu’il a eues la saison dernière, il a gagné dix ans d’expérience."

Lire aussi… "Ce but doit m'aider à progresser" : le match-déclic pour Adnane Abid au Standard ?

Le rôle de Jean-François Gillet

"Il a de la chance d’avoir un Jean-François Gillet sur le banc, qui a toujours cru en lui", pointe l'ancien gardien d'Anderlecht. "Même au moment où Leko l’a descendu la saison dernière, il était toujours derrière lui. C'est important d'avoir un coach ainsi."

"Le problème avec Epolo, c'est que quand il fait de beaux arrêts c'est normal et quand il fait une bourde, c'est le plus mauvais gardien de la compétition. Ça m'embête, c'est un jeune gardien qui a de la personnalité."

Garder son but inviolé risque d’être plus compliqué pour le portier du Standard ce samedi. La raison ? Les Liégeois reçoivent le Club de Bruges à Sclessin. Mais qui sait, peut-être parviendra-t-il à enchaîner une seconde clean sheet de suite et le Standard une seconde victoire.

