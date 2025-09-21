Suis Westerlo - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 16:00.
Date: 21/09/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 8

LIVE : Deux changements au Standard, même onze à Westerlo

Le Standard n'a plus gagné depuis quatre matchs et doit ramener quelque chose de son déplacement à Westerlo, ce dimanche. Ce sera cependant tout sauf facile.

Temps   16:00 
Loïc Woos depuis het Kuijpje
15:54
Westerlo - Standard


14:54
 Deux changements au Standard : Ibrahim Karamoko confirmé à la place de Homawoo, et Ayensa entre dans le onze à la place d'El Hankouri. Pas de changement dans le onze de Westerlo
Westerlo (Westerlo - Standard)
Westerlo: Andreas Jungdal - Bryan Reynolds - Emin Bayram - Seiji Kimura - Tuur Rommens - Dogucan Haspolat - Arthur Piedfort - Griffin Yow - Isa Sakamoto - Josimar Alcocer - Nacho Ferri
Banc: Amando Lapage - Allahyar Sayyadmanesh - Antoñito Cordero - Kyan Vaesen - Mathias Fixelles - Lucas Mbamba-Muanda - Lucas Mbamba - Koen Vanlangendonck - Roman Neustädter - Thomas Van Den Keybus

Standard (Westerlo - Standard)
Standard: Matthieu Epolo - Marlon Fossey - Daan Dierckx - Ibrahim Karamoko - Tobias Mohr - Casper Nielsen - Marco Ilaimaharitra - Adnane Abid - Dennis Eckert Ayensa - Rafiki Said - Thomas Henry
Banc: Hakim Sahabo - Nayel Mehssatou - Leandre Kuavita - Henry Lawrence - Lucas Pirard - Alexandro Calut - Ibe Hautekiet - Mohamed El Hankouri - Timothée NKada

Westerlo Westerlo
  Joueur
99 Jungdal Andreas  
22 Reynolds Bryan  
40 Bayram Emin  
5 Kimura Seiji  
25 Rommens Tuur  
34 Haspolat Dogucan  
46 Piedfort Arthur  
18 Yow Griffin  
13 Sakamoto Isa  
77 Alcocer Josimar  
90 Nacho Ferri  
  Banc
4 Lapage Amando  
7 Sayyadmanesh Allahyar  
10 Cordero Antoñito  
14 Vaesen Kyan  
19 Fixelles Mathias  
23 Mbamba-Muanda Lucas  
23 Mbamba Lucas  
30 Vanlangendonck Koen  
33 Neustädter Roman  
39 Van Den Keybus Thomas  

Standard Standard
  Joueur
1 Epolo Matthieu  
13 Fossey Marlon  
29 Dierckx Daan  
20 Karamoko Ibrahim  
7 Mohr Tobias  
94 Nielsen Casper  
23 Ilaimaharitra Marco  
11 Abid Adnane  
10 Eckert Ayensa Dennis  
17 Said Rafiki  
9 Henry Thomas  
  Banc
6 Sahabo Hakim  
8 Mehssatou Nayel  
14 Kuavita Leandre  
18 Lawrence Henry  
21 Pirard Lucas  
22 Calut Alexandro  
25 Hautekiet Ibe  
27 El Hankouri Mohamed  
59 NKada Timothée  

présentation (du match)

Le Standard doit stopper l'hémorragie à Westerlo
Loïc Woos
depuis het Kuijpje
| 0 réaction
Le Standard doit stopper l'hémorragie à Westerlo

Le Standard n'a plus gagné depuis quatre matchs et doit ramener quelque chose de son déplacement à Westerlo, ce dimanche. Ce sera cependant tout sauf facile.

Vincent Euvrard n’a pas débuté son aventure sur le banc du Standard de la meilleure des manières. Après un 1/6, et même un 1/12 en tenant compte des deux derniers matchs dirigés par Mircea Rednic, les Rouches doivent réagir.

Ce ne sera toutefois pas évident ce week-end, sur le terrain de Westerlo, huitième du championnat avec un match de moins que la plupart des équipes.

Les Campinois ne sont jamais faciles à manœuvrer à domicile, comme en témoigne leur succès contre l’Antwerp juste avant la trêve internationale.

Ce duel sera également une opposition de style : la plus jeune équipe de Pro League, en termes de moyenne d’âge des titulaires, face à la plus âgée.

Une rencontre qui s’annonce intéressante et surtout capitale pour la suite de la saison du Standard. Suivez-la en direct commenté sur Walfoot.be.

Comparatif Westerlo - Standard

Classement

11
13

Points

9
8

Gagner

3
2

Perdre

3
3

Buts inscrits

11
6

Buts reçus

11
10

Cartes jaunes

9
15

Cartes rouges

0
1

face-à-face remportés

10
10
24
24/05 20:00 Westerlo Westerlo 0-0 Standard Standard
19/04 20:45 Standard Standard 1-1 Westerlo Westerlo
09/02 18:30 Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
28/09 18:15 Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
20/04 18:15 Westerlo Westerlo 3-3 Standard Standard
16/02 20:45 Westerlo Westerlo 2-1 Standard Standard
22/09 20:45 Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
20/05 18:15 Westerlo Westerlo 3-0 Standard Standard
13/05 20:45 Standard Standard 2-2 Westerlo Westerlo
04/03 20:45 Standard Standard 2-0 Westerlo Westerlo
13/08 16:00 Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
11/12 20:00 Standard Standard 3-1 Westerlo Westerlo
31/07 14:30 Westerlo Westerlo 2-2 Standard Standard
14/02 18:00 Westerlo Westerlo 2-0 Standard Standard
17/10 18:00 Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
18/01 18:00 Westerlo Westerlo 1-1 Standard Standard
23/08 18:00 Standard Standard 2-2 Westerlo Westerlo
22/01 20:30 Westerlo Westerlo 0-0 Standard Standard
10/09 20:00 Standard Standard 1-0 Westerlo Westerlo
21/05 20:30 Standard Standard 2-0 Westerlo Westerlo
29/01 20:00 Standard Standard 2-1 Westerlo Westerlo
25/09 20:00 Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard
06/04 19:30 Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
14/02 18:00 Standard Standard 1-0 Westerlo Westerlo
17/10 20:00 Westerlo Westerlo 2-0 Standard Standard
16/10 19:30 Standard Standard 2-1 Westerlo Westerlo
25/01 20:30 Westerlo Westerlo 0-1 Standard Standard
23/08 18:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo
01/03 20:00 Westerlo Westerlo 1-3 Standard Standard
24/09 20:30 Standard Standard 2-1 Westerlo Westerlo
06/05 18:00 Westerlo Westerlo 1-1 Standard Standard
02/12 20:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo
10/04 19:00 Standard Standard 3-1 Westerlo Westerlo
08/04 18:00 Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
06/11 18:00 Standard Standard 1-0 Westerlo Westerlo
04/11 19:30 Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
21/03 19:00 Standard Standard 1-3 Westerlo Westerlo
19/03 20:00 Westerlo Westerlo 1-3 Standard Standard
18/10 19:30 Westerlo Westerlo 3-0 Standard Standard
16/10 20:00 Standard Standard 2-0 Westerlo Westerlo
18/04 20:00 Westerlo Westerlo 2-4 Standard Standard
22/11 20:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo
25/04 20:00 Westerlo Westerlo 2-3 Standard Standard
23/11 20:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo
Casper Nielsen voit du mieux au Standard malgré le 8/21 : "Regardez comment on joue, pas juste les résultats"

Casper Nielsen voit du mieux au Standard malgré le 8/21 : "Regardez comment on joue, pas juste les résultats"

20/09 2

Casper Nielsen voit des signes d'amélioration au Standard, malgré un début de saison décevant sur le plan comptable. Le milieu de terrain danois retrouve son meilleur nivea...

Westerlo - Standard, les plus jeunes contre les plus vieux de Pro League : "La grande différence est ailleurs"

Westerlo - Standard, les plus jeunes contre les plus vieux de Pro League : "La grande différence est ailleurs"

20/09

L'équipe la plus jeune face à l'équipe la plus âgée de Pro League : tel sera le duel de ce dimanche lors de la huitième journée, entre Westerlo et le Standard. En conférenc...

Beaucoup de certitudes, faute de choix : la composition probable du Standard à Westerlo

Beaucoup de certitudes, faute de choix : la composition probable du Standard à Westerlo

08:40

Le Standard se rendra à Westerlo ce dimanche, dans le cadre de la huitième journée de Pro League. Découvrez la composition probable des Rouches pour cette rencontre.

Jupiler Pro League

 Journée 8
La Gantoise La Gantoise 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Louvain OH Louvain 1-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 16:00 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 18:30 STVV STVV
KV Malines KV Malines 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
