Bruges tient sa revanche : l'Union battue au Parc Duden pour la première fois en cinq mois

Le Club de Bruges a remporté la Supercoupe de Belgique ! Les Blauw en Zwart l'ont emporté 1-2 sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise.

Deux mois après cette victoire contre La Gantoise synonyme de titre et de soirée historique, l'Union Saint-Gilloise retrouvait son Parc Duden pour la Supercoupe contre le Club de Bruges, une affiche qui avait déjà lancé la saison dernière. Pour ce nouveau classique du football, la principale surprise du onze de Sébastien Pocognoli s'appelle Kevin Rodriguez. L'Equatorien profite de la blessure de Fuseini, Promise David n'étant pas encore apte à débuter.

Sur le flanc droit, Alessio Castro Montes débute au détriment d'Anan Khalaili. Dans le camp d'en face, Nicky Hayen a placé Jorne Spileers à l'arrière droit. Ludovit Reis était également pour suppléer Ardon Jashari, bien déterminé à rejoindre l'AC Milan.

Une première mi-temps à rebondissements

La première occasion n'a pas traîné...et a déjà causé une belle frayeur au Stade Joseph Marien. La frappe croisée de Vanaken laissé trop seul dans le rectangle, n'a manqué le cadre de Vic Chambaere (titulaire depuis le départ d'Anthony Moris) que pour quelques centimètres. L'Union a répondu dans la foulée avec trois occasions en trois minutes pour Rodriguez et Anouar Ait El Hadj (deux fois).

C'est au quart d'heure de jeu que l'Union a ouvert le score grâce à un rush de Franjo Ivanovic en profondeur, le Croate s'est montré bien plus prompt que la défense brugeoise pour anticiper la bonne déviation de Rodriguez. Un but qui n'a fait que lancer les hostilités. Bien moins en place que durant les Playoffs, les deux défenses ont rythmé la partie de quelques moments de fébrilité coupables.

En milieu de première mi-temps, Chistos Tzolis était tout proche d'égaliser après avoir enrhumé Kevin Mac Allister mais sa frappe a été détournée par Chambaere. Ce n'était que partie remise pour le Grec qui a été chercher un penalty sur une phase similaire cinq minutes plus tard, se faisant ensuite justice lui-même (31e, 1-1).

De quoi lancer un troisième quart d'heure à l'avantage des visiteurs. Le Club a d'ailleurs réussi à renverser complètement la situation juste avant la mi-temps grâce à un corner dévié au petit rectangle par Vanaken (45+1e, 1-2).

Pas de changement au repos, la deuxième période a commencé sur la même dynamique que la fin de premier acte, avec deux arrêts de Chambaere. Simon Mignolet a ensuite lui aussi sauvé les siens en s'interposant brillamment face à Charles Vanhoutte, isolé après une magnifique séquence des Bruxellois.

Malgré la montée de forces vives comme Adem Zorgane, Soufiane Boufal, Promise David et du nouveau Raul Florucz et une dernière grosse occasion pour Khalaili, l'Union n'est pas parvenue à revenir au score. Le Club de Bruges remporte donc cette Supercoupe sur le score de 1-2, le même qu'il y a un an au Jan Breydelstadion. Même si cela ne remplacera pas le titre concédé à l'Union, c'est un bon signal à moins de trois semaines de son troisième tour préliminaire de Ligue des Champions.