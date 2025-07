L'Union Saint-Gilloise pas encore prête à cinq jours de la 'vraie' reprise ? La réponse de Sébastien Pocognoli

L'Union Saint-Gilloise a été battue 1-2 dans le cadre de la Supercoupe. Sébastien Pocognoli reste toutefois fier de la prestation de ses troupes contre le Club de Bruges.

Besnik Hasi restait jusqu'à ce soir le dernier entraîneur à être ressorti du Parc Duden, du temps où il était encore à la tête de Malines. C'est désormais à Nicky Hayen de quitter Saint-Gilles avec le sourire, après avoir tout tenter pour faire basculer la course au titre ici lors des Playoffs.

Malgré la défaite, Sébastien Pocognoli ne s'inquiète pas : "C'était un match de prestige malgré que ce soit encore la préparation. Je suis content de la prestation dans l'ensemble. On a fait 25 bonnes premières minutes, puis Bruges a été plus agressif sur le deuxième et le troisième ballon, ils ont bien isolé Vemant, Tzolis ou Vetlesen", explique-t-il en conférence de presse.

L'Union se s'inquiète pas

"Un partage à la mi-temps ou à la fin du match n'aurait pas été immérité" poursuit l'entraîneur Unioniste. Il se veut positif : "Les nouveaux ont aussi pu se montrer. Je vois pas mal de signaux encourageants pour une quatrième semaine de préparation".

A une semaine de la reprise, l'Union va encore monter en puissance : "Ca n'impacte pas la confiance, ça met juste les bases pour la saison, je me serais bien plus tracassé s'il n'y avait pas eu d'intensité ou d'envie".

Vendredi prochain, le tenant du titre débutera 'pour de vrai' sa saison avec un déplacement toujours délicat à négocier du côté de l'Antwerp. Avec les entraînements et les minutes reçues aujourd'hui, les joueurs physiquement plus en retard comme Promise David, Mohammed Fuseini ou même Anan Khalaili et Ousseynou Niang vont retrouver leur carburation habituelle, c'est pareil à Bruges et dans les clubs avec des internationaux".