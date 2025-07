"Moi, je ne réagirais pas comme ça" : Hayen recadre Jashari avant son retour à l'entraînement avec le Club de Bruges

Au Club de Bruges, on se prépare au retour d'Ardon Jashari : sauf changement de dernière minute, le milieu de terrain reprendra l'entraînement avec le groupe dès lundi.

L’entraîneur du Club de Bruges, Nicky Hayen, s’est mis à la place de son joueur. "Moi, je ne réagirais pas comme ça", lance-t-il en critiquant Ardon Jashari. "Il y a un contrat, et il faut essayer de le respecter."

On ne sait pas combien de temps la situation va durer. Hayen soutient pleinement la décision du Club de ne pas brader le joueur. "C’est un dossier exemplaire : on montre qu’on veut garder nos bons joueurs. S’il n’y a pas d’accord entre toutes les parties, il restera avec nous. Et dans ce cas, il devra se comporter comme un professionnel."

Bruges veut rester calme

Jashari ne veut pas rester, mais les autres joueurs vont devoir continuer à s’entraîner avec lui. "On reste un seul groupe, une seule famille. Les joueurs savent comment ça se passe dans le football. Ils ne seront peut-être pas d’accord avec la situation, mais les prochains jours nous en diront plus. On ne veut rien prévoir, on reste calmes. Est-ce qu’il y a d’autres clubs intéressés ? C’est possible, oui."

Hans Vanaken, en tant que capitaine, a dû répondre à quelques questions sur Jashari. "Je ne connais pas toute la situation. Ce qui est clair, c’est que Milan est intéressé et qu’il veut franchir ce cap. Mais ce qui a été décidé entre lui, les deux clubs et son entourage, ça ne me concerne pas. Ce qui est dommage, c’est qu’on n’a pas pu compter sur lui."

Vanaken estime que la préparation n’est pas perturbée

"Non, pas du tout. On doit rester concentrés, comme on l’a fait pour la Supercoupe. Ce qui va se passer ne dépend pas de nous. Ce n’est pas à nous de nous en occuper. Les négociations, c’est entre les clubs. Nous, on doit faire notre travail à l’entraînement."