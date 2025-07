Le plus grand défi de l'Union Saint-Gilloise ? "Les joueurs vont devoir gérer cela, il faudra que je les accompagne"

Sébastien Pocognoli entame sa deuxième saison à l'Union Saint-Gilloise. Il compte bien y mettre les mêmes ingrédients que lors de la première.

Le 20 juillet 2024, Sébastien Pocognoli remportait son premier match sur le banc de l'Union Saint-Gilloise, une victoire 1-2 sur le terrain du Club de Bruges en Supercoupe. Hier, un an jour pour jour plus tard, les Bruxellois se sont inclinés sur le même score face aux Blauw en Zwart.

Et pourtant, cela permet à Sébastien Pocognoli de mesurer le chemin accompli : "Par rapport à l’an passé au même moment de la saison, nous sommes beaucoup plus loin. Avec moins de joueurs partis ou qui ont la tête ailleurs. On est dans la continuité de l'année passée. On a directement reconnu la patte de l’équipe qui a remporté le titre il y a deux mois", explique-t-il.

Garder le calme de la saison dernière

Poco est conscient que les regards ont changé autour de son équipe. L'Union se sait attendue mais ne veut pas renier les valeurs qui ont fait sa force jusqu'à maintenant, que ce soit sur le terrain ou en dehors.

"Le gros challenge, ce sera d'être dans cette continuité et de gérer ce statut de champion sortant qui fait de nous l'un des favoris. Les joueurs vont devoir gérer ça. Je pense que cela se passera bien. Il faudra que je les accompagne par rapport à cela. Tout le club devra grandir dans cette optique-là", confirme le T1 unioniste.

Dans les buts, il faudra toutefois repasser pour de la continuité puisqu'Anthony Moris a signé en Arabie Saoudite. Pocognoli se montre satisfait du match de Vic Chambaere : "Je trouve que pour une première en match officiel, Vic a réalisé une bonne prestation, en se montrant même décisif sur certaines actions. Il n’a pas pris de risques inconsidérés et est resté calme au ballon, même après le deuxième but brugeois". Malgré cela, l'Union cherche à recruter un nouveau gardien et pourrait bien se tourner vers un ancien de Pro League.