"J'aurais dû rester debout" : Burgess revient sur le penalty qui a coûté la finale de Supercoupe à l'Union

Pas de nouveau trophée pour l'Union Saint-Gilloise. Le champion de Belgique s'est incliné 1-2 en Supercoupe face au Club de Bruges.

L’Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges se sont affrontés ce dimanche en finale de Supercoupe. Les Blauw en Zwart se sont imposés 1-2, empêchant le champion de Belgique de démarrer sa saison avec un nouveau trophée.

"Évidemment, on est déçus du résultat", a déclaré le nouveau capitaine Christian Burgess au micro de DAZN après la rencontre. "On leur a offert deux cadeaux."

Le Club a égalisé sur penalty, puis a pris l’avantage juste avant la pause sur corner. "Il ne faut pas être trop déçus non plus. On a fait un bon match", a relativisé Burgess.

"On s’est créé suffisamment d’occasions en seconde période pour égaliser et aller aux tirs au but, mais ça n’a pas voulu rentrer. C’était un de ces matchs-là", a-t-il poursuivi.

Il est à l’origine du penalty concédé. Une erreur évitable, qu’il assume pleinement. "C’était un penalty évident. J’aurais dû rester debout. Tzolis a bien feinté, et il a parfaitement transformé."