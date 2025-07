L'Union va-t-elle encore perdre son meilleur joueur ? "Il doit sentir ce qui est la meilleure option pour lui"

Franjo Ivanovic va inévitablement continuer à susciter des convoitises cet été. Sébastien Pocognoli s'est exprimé sur son cas en conférence de presse.

Ces dernières années, l'Union s'est habituée à perdre ses entraîneurs à succès et ses attaquants prolifiques au bout d'une saison. Mais cet été, Sébastien Pocognoli a choisi la continuité ; l'Union conservera-t-elle également son duo d'attaque ? Promise David a en tout cas déjà confirmé qu'il resterait. Il reste désormais à croiser les doigts pour Franjo Ivanovic.

Arrivé de Rijeka, le buteur croate s'est montré décisif dès son arrivée, signant une première saison à 21 buts et 7 assists, s'imposant comme un grand artisan du titre et de la campagne européenne du club. Cela lui a permis d'effectuer ses grands débuts en équipe nationale croate (et d'y planter, la aussi, deux buts).

Pocognoli rassuré par son comportement

A l'heure d'évoquer la situation par rapport à son arrivée il y a un an, Sébastien Pocognoli cite spontanément son attaquant pour illustrer le nouvel état d'esprit : "Il y a un an, deux ou trois joueurs avaient la tête ailleurs, ce qui est difficile à gérer. Ce n'est pas le cas cette année. On peut prendre l'exemple de Franjo, qui est dans la situation de certains joueurs de l'année passée et qui a montré qu'il était bien focus et à 100% dans le projet".

Hier encore, Ivanovic a été le meilleur unioniste. Plus prompt que la défense du Club de Bruges au moment de prendre la profondeur sur le but d'ouverture, il s'est également montré très adroit pour combiner avec les autres joueurs offensifs aux abords du rectangle.

Pocognoli espère le conserver jusqu'au bout : "Franchement, c’est à lui de voir. En concertation avec la direction du club. Il doit sentir quelle est la juste étape pour lui. A l’Union, il peut encore améliorer certains aspects de son jeu. Avec une perspective de stabilité pour être à la Coupe du monde en fin de saison. Tout en sachant qu'il a le potentiel pour franchir un palier. Encore une fois, la décision ne m’appartient pas".