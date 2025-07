Le mercato du Club de Bruges loin d'être fini ? Vanaken donne quelques indices

Hans Vanaken est revenu sur la victoire du Club de Bruges face à l'Union Saint-Gillois en Supercoupe de Belgique. ""Pour un premier match à enjeu, on peut être satisfaits".

"Pour un premier match à enjeu, on peut être satisfaits", estime Hans Vanaken après la victoire au parc Duden 1-2. "La dernière demi-heure de la première mi-temps était bonne. En deuxième mi-temps, ils sont revenus dans le match, mais ce n’est pas très grave."

Tout le monde sait à quel point l’Union est dangereuse en contre-attaque. Pourtant, Vanaken semble étonnamment à l’aise quand son équipe subit la pression. "On a bien défendu, mais avec le ballon, on n'a peu proposé."

Peu de matchs dans les jambes ?

"Il est difficile de dire où on en est exactement. Moi, ça ne fait que trois semaines que je m’entraîne. Avant, on avait cinq ou six semaines de préparation avant la première journée."

Vanaken ne se fait pas trop d’illusions. "Il y a des gars qui ne s’entraînent que depuis une semaine, et d’autres qui viennent d’arriver et qu’il faut encore intégrer. Il y aura encore des arrivées et des départs", souligne-t-il. "Beaucoup de choses peuvent encore se passer d’ici fin août", dit-il.

Une victoire qui donne confiance

Quoi qu’il en soit, Vanaken est convaincu que le staff a assez d’options. "Le onze de départ et la sélection peuvent changer chaque semaine. Ce match est une bonne base sur laquelle construire. On a marqué deux buts, et cette victoire nous donne de confiance pour la semaine prochaine."