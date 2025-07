Le nouveau castard du Club de Bruges s'est présenté à la Belgique contre l'Union : "Il n'a pas raté ses débuts"

Ludovit Reis répond présent pour ses premiers matchs avec le Club de Bruges. Le milieu de terrain néerlandais a du caractère et compte bien porter les Blauw en Zwart cette saison.

Quelques semaines après son arrivée en provenance d'Hambourg, Ludovit Reis a déjà remporté son premier trophée avec Bruges. Certes, il ne s'agissait 'que' de la Supercoupe, mais l'occasion était belle de se jauger face au champion en titre : "C'était un adversaire de qualité. Vous pouvez voir qu'ils vont jouer la Ligue des champions. Ils ont de la qualité au milieu de terrain. C'était un match difficile", a-t-il expliqué à l'issue de la rencontre.

En deuxième division allemande, Reis jouait devant plus de 50 000 personnes à domicile. Aussi chaleureuse et authentique soit-elle, l'ambiance du Parc Duden n'était pas la même : "Je ne veux rien dire de mal sur personne, et je ne ferais pas d'exception pour ce stade. En Allemagne, les stades sont un peu plus grands, mais l'important n'est pas là", sourit-il.

Déjà beaucoup d'impact

L'ancien international U21 néerlandais s'était déjà distingué par quelques matchs de haute volée en préparation (avec notamment un magnifique but contre les Rangers et beaucoup de volume de jeu), il s'est montré à son avantage contre l'Union : "J'ai apprécié. On peut toujours travailler sur les détails, mais l'essentiel est de remporter ce premier trophée. C'est agréable. Ce qui compte, c'est que nous maintenions cette ligne directrice en tant que collectif. Nous voulons aller en Ligue des champions".

Reis estime que tout est réuni pour vivre une belle saison, y compris en C1 : "Nous devons le montrer à chaque match. Au début, vous devez vous remettre dedans : c'est un nouveau club pour moi et un nouvel environnement. J'ai été bien accueilli par tout le monde. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Ensuite, l'important est comment vous performez vous-même."

Nicky Hayen était lui aussi satisfait de la prestation de son nouveau milieu de terrain : "C'est quelqu'un qui n'a pas raté ses débuts. Il est encore en train de chercher des automatismes en possession et en perte de balle, mais il essaie de marquer le jeu de son empreinte. Nous allons travailler sur les détails. Dans l'ensemble, il a fait un match méritant. Ce trophée devrait lui donner un coup de pouce ainsi qu'au reste de l'équipe".