"On va fêter, oui, mais seulement dans le vestiaire" : pas question de s'enflammer pour Mignolet

Le Club de Bruges s'est imposé 1-2 face à l'Union Saint-Gilloise en finale de Supercoupe. Un premier trophée pour lancer la saison.

Le Club de Bruges n’a pas manqué son début de saison. Vainqueur contre l’Union Saint-Gilloise 1-2 sur sa pelouse en finale de Supercoupe, les Brugeois débutent avec un trophée.

Interrogé par DAZN, Simon Mignolet a livré ses impressions. "Quand on joue pour un titre, on veut le gagner, c’est normal. Surtout pour nous." Face à une Union très combative, Bruges a dû faire preuve de solidité. "On a souffert les 30 dernières minutes, ils ont poussé fort."

Le début de match a été compliqué. "Ils mettaient beaucoup de pression, on encaisse à un moment difficile pour notre défense." Mais Bruges a su réagir. "On a créé des occasions, le penalty était mérité."

Héros discret du match, le gardien a eu son mot à dire : "Je suis content de moi, pas parce que c’est un bel arrêt, mais parce que c’était important." Pour le capitaine de Bruges, seule la victoire comptait.

Quant à la fête ? Elle restera sobre. "C’est le début de saison, on a un match très important contre Genk la semaine prochaine. On va fêter, oui, mais seulement dans le vestiaire."