Rudi Garcia en repérage lors de la Supercoupe pour sa prochaine sélection ? "On les regarde attentivement"

Présent en tribunes pour la Supercoupe entre l’Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges, Rudi Garcia n’était pas là par hasard. Le sélectionneur des Diables Rouges a profité de ce match de reprise pour observer plusieurs joueurs.

"C’est le match de reprise, le premier de la saison, entre le champion et le vainqueur de la Coupe", a-t-il rappelé au micro de DAZN. "Il y a des joueurs belges des deux côtés et on les regarde attentivement", a confié Garcia.

Certains sont dans les petits papiers du sélectionneur, d'autres espèrent encore décrocher leur première convocation (sans doute Castro-Montes et Vanhoutte, NDLR). "On les observe pour voir comment ils évoluent."

L'attitude compte autant que le niveau. "C’est mon rôle de sélectionneur de voir comment les joueurs se comportent sur le terrain, mais aussi dans l’intensité, l’envie, la concentration."

À quelques semaines de la trêve internationale, le sélectionneur commence à dessiner les contours de sa prochaine liste. Le 4 septembre, la Belgique affrontera le Liechtenstein, ensuite le Kazakhstan, dans le cadre des qualifications de la Coupe du Monde 2026.