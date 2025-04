Une grande première dans l'histoire des Playoffs...avant le plus dur à venir ? "C'est aussi la raison de la venue de Kevin Mirallas"

L'Union Saint-Gilloise a pris la tête des Playoffs après sa victoire 0-1 au Club de Bruges. Sébastien Pocognoli veut toutefois rester calme.

Jamais une équipe n'avait débuté les Playoffs en enchaînant cinq victoires de rang. Lors de sa fameuse remontada de 2011, le Standard avait débuté par un douze sur douze, avant de caler...au Club de Bruges. L'Union Saint-Gilloise part de moins loin que les Rouches mais surprend elle aussi : peu sont les observateurs qui voyaient Bruges lâcher (que ce provisoirement ou non) sa première place.

Mais ce trône de leader, l’Union l’a bien mérité après sa prestation pleine de gestion au Jan Breydelstadion. » C'est une belle victoire, avec du caractère, beaucoup de communication et de précision au moment attendu », explique Sébastien Pocognoli au micro de DAZN.

"Nous sommes venus dans un environnement électrique et nous avons su défendre au mieux. On veut rester soudés à tout prix même si on est premier du classement ce soir", se félicite l’entraîneur bruxellois.

La saison de l’Union ?

Poco ne compte pas changer son fusil d’épaule avec l’obtention de cette première place. L’équipe ne pourra plus se contenter d’un statut d’underdog mais n’abordera pas ses rencontres différemment pour autant : "On va utiliser tout ce qu'on appris pour garder notre avantage, c'est aussi la raison de la venue de Kevin Mirallas dans le staff".

Le groupe n’aura en tout cas pas le temps de réfléchir : 72 heures après son succès au Jan Breydelstadion, l’Union recevra déjà le Club pour la revanche. Mais les Bruxellois auront tout aussi peu de temps pour se retaper physiquement : "Le match de dimanche sera intense, il faut donc faire attention à la récupération", conclut Pocognoli. Les Unionistes ont toutefois l’expérience des semaines européennes pour gérer ce genre de situation. Le Club a aussi a l’expérience de tels moments.