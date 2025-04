L'Union veut un joueur de Bruges, le Club ne veut pas en entendre parler : des négociations presque aussi tendues que le match d'hier

L'Union cherche à recruter Lynnt Audoor, le capitaine du Club NXT. Audoor lui-même est également favorable à un transfert au Parc Duden, mais les négociations sont actuellement dans une impasse.

Le Club Bruges a jugé l'offre de l'Union très insuffisante et n'est pas prêt à laisser partir Audoor aussi facilement, surtout pas vers un concurrent direct. Il craint que l'Union, tout comme avec Sadiki et Van De Perre, ne fasse encore une fois d'un talent d'un autre club belge un joueur de premier plan, rapporte Het Nieuwsblad.

Bien que le Club voie en Audoor un joueur avec du potentiel - une bonne mentalité et une bonne technique - il est impossible de laisser chaque talent percer en équipe première, ce qui rend la situation assez délicate.

Prolonger ou partir ?

Pour Audoor, ce sont justement ces exemples de Sadiki et Van De Perre qui font qu'il voit l'Union comme une étape idéale. Il a déjà été souvent sur le banc de l'équipe première du Club récemment, mais il s'attend à obtenir plus de temps de jeu et de confiance à l'Union.

Les Saint-Gillois devront fixer jusqu'où ils sont prêts à aller dans ce dossier, car le Club de Bruges ne semble pas disposé à coopérer, même si son joueur arrive dans sa dernière année de contrat. Les potentiels départs de Raphael Onyedika et Ardon Jashari, susceptibles de lui ouvrir une place (même si d'autres renforts arriveront) sont également à prendre en compte.

Cependant, Audoor apparaît déterminé dans ce dossier : à 21 ans, il veut jouer la saison prochaine dans une équipe qui croit vraiment en lui. Et pour l'instant, c'est principalement l'Union qui semble le faire. Quitte, comme Sadiki et Van de Perre, à quitter son club formateur sans y avoir réellement percé.