"On aurait dit un livreur Uber Eats" : Hans Vanaken n'avait pas fait forte impression auprès de tout le monde à ses débuts

José Izquierdo a marqué l'histoire récente du FC Bruges, remportant au passage un Soulier d'Or. De retour en Belgique pour le coup d'envoi de Bruges-Union, il est revenu sur cette époque.

José Izquierdo évoluait déjà au FC Bruges depuis un an quand Hans Vanaken a rejoint le Jan Breydel en provenance du Sporting Lokeren, il y a maintenant dix ans. L'Equatorien a donc vu débarquer ce grand échalas qui ne payait pas de mine, et n'avait pas été impressionné.

Interviewé par le Nieuwsblad, le Soulier d'Or 2016 s'est rappelé de ce qu'il avait pensé du futur triple vainqueur du trophée : "La première fois que je l'ai vu, j'ai pensé qu'il n'avait pas l'air d'un footballeur", rigole José Izquierdo. "On aurait plutôt dit un livreur UberEats !".

La somme mise par le Club pour Hans Vanaken avait également surpris Izquierdo. "Je me suis demandé ce que le Club faisait avec tous ces transferts pour de tels montants. Mais oh my god, quel joueur. Son passing est fan-tas-ti-que", lance l'ex-Brugeois.

"Il se promenait sur le terrain, puis d'un coup, faisait trois passes incroyables et on menait 3-0. On aurait dit de la PlayStation", se rappelle Izquierdo, épaté. "Hans, c'est une blague. Il est trop fort".

José Izquierdo a joué de 2014 à 2017 pour le Club de Bruges, remportant un titre et une Coupe. En 2021-2022, il revenait au Jan Breydel après une longue blessure mais ne parviendra à jouer que 4 matchs. L'Equatorien mettra un terme à sa carrière dans la foulée du titre de 2022.