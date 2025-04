"Sa vitesse et sa capacité de projection sont des armes précieuses" : Nordin Jbari alerte l'Union sur le danger offensif d'un joueur du Club de Bruges

Nordin Jbari sait clairement comment le Club de Bruges doit aborder son match face à l'Union ce soir. Pour l'analyste, il sera essentiel de débuter avec un attaquant physique comme Nilsson,

"Avec un profil comme Nilsson, tu peux beaucoup plus embêter Burgess et semer la pagaille dans le rectangle", explique Nordin Jbari dans De Zondag. "Cela crée des espaces pour des joueurs comme Tzolis, Vanaken et Jashari, qui peuvent alors être dangereux sur les ballons déviés."

Jbari mise aussi sur Talbi pour dynamiser le flanc droit. "Sa vitesse et sa capacité de projection sont des armes précieuses", estime-t-il. "En alignant Talbi, tu obliges l'Union à s'étirer et tu crées des brèches entre les lignes. D'autant plus que Tzolis, sur l'autre aile, a tendance à repiquer dans l'axe : les couloirs seront donc cruciaux contre une équipe qui défend très compact au centre."

Selon Jbari, l'Union adoptera probablement une approche agressive similaire à celle utilisée à Bruges. "Ils vont mettre directement le Club sous pression très haut sur le terrain", prédit-il. "La vraie question sera de voir comment Bruges réagira. S'ils arrivent à bien ressortir le ballon, l'Union pourrait être contrainte de reculer."

Le coup psychologique de la manche aller pourrait également peser, selon Jbari. "L'Union a asséné un véritable choc mental à Bruges la semaine dernière", insiste-t-il. "Si le Club n'a pas encore digéré cette claque, l'Union en profitera sans pitié. Mentalement, Bruges devra être très solide dès les premières minutes."

Enfin, Jbari pointe un autre facteur : la fraîcheur physique du Club de Bruges. "Hayen a très peu fait tourner, même pendant la campagne intense de Ligue des Champions", remarque-t-il. "Les titulaires ont accumulé énormément de minutes, tandis que d'autres joueurs n'ont jamais vraiment eu l'occasion de trouver leur rythme."