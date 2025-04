"Pas au niveau pour gagner" : Hayen n'épargne pas ses joueurs après un revers frustrant face à l'Union

Le Club de Bruges a souffert face à l'Union et s'est incliné sur la plus petite des marges. L'entraîneur Nicky Hayen sait qu'il faudra faire bien mieux dimanche pour le match retour.

Ce dimanche, le Club de Bruges s’est heurté à un mur : battu 0-1 par l’Union Saint-Gilloise, il a non seulement subi sa première défaite dans ces Champions Play-offs, mais aussi terminé un match de championnat sans marquer pour la première fois en 33 rencontres. Une grosse désillusion, quelques jours seulement après avoir écrasé La Gantoise 0-5.

Pour l’entraîneur Nicky Hayen, le constat était limpide : son équipe a manqué de tranchant. "On a commencé avec les bonnes intentions, mais la qualité n’était pas toujours au rendez-vous. On a joué trop lentement, même si on avait les joueurs dans les espaces que l’on voulait." a-t-il déclaré après la rencontre au micro de DAZN.

L’entraîneur brugeois n’a pas hésité à pointer du doigt certaines contre-performances individuelles. "On n’a pas eu de très grosses occasions, sauf peut-être en fin de match. On n’était pas au niveau pour gagner. Certains joueurs n’ont pas retrouvé le niveau qu’ils montraient ces dernières semaines ou ces derniers mois." a-t-il regretté.

Cette défaite est d’autant plus frustrante qu’elle brise une longue série d’invincibilité. "C’est vraiment embêtant de perdre aujourd’hui, c’est notre première défaite en 15 ou 16 matchs de play-offs. Le timing n’est pas idéal, mais tout peut encore bouger jusqu’à la dernière journée." a tenté de nuancer Hayen.

Bruges retrouvera l’Union dès dimanche pour une nouvelle confrontation. Le coach n’a pas encore dévoilé ses intentions, mais le ton est donné : "Que va-t-on changer pour dimanche ? On fera l’analyse d’abord, mais une chose est claire : il faudra être meilleurs dans tous les domaines si on veut prendre les trois points."