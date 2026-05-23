Suis Standard - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
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Date: 23/05/2026 20:45
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 10

Le Standard pour l'Europe, Charleroi pour l'honneur : suivez le choc wallon en direct commenté (20h45)

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| Commentaire
Le Standard pour l'Europe, Charleroi pour l'honneur : suivez le choc wallon en direct commenté (20h45)
Photo: © photonews

La conclusion des Europe Play-Offs, c'est ce vendredi soir. Suivez le choc wallon décisif entre le Standard et Charleroi en direct commenté sur Walfoot.be.

Plus besoin de présenter l'importance de cette rencontre entre le Standard et le Sporting Charleroi. Surtout pour les Rouches, qui pourraient s'adjuger les Europe Play-Offs et le ticket pour le barrage européen en cas de victoire. 

Les pronostics sont en faveur des Rouches avant la rencontre, les troupes de Vincent Euvrard ayant leur sort entre les mains et pouvant se contenter d'une victoire, sans regarder ce que fait Genk, pour valider cette septième place. 

La tâche sera cependant tout sauf aisée, pour le Standard, contre une équipe de Charleroi qui n'a certes plus rien à jouer, mais qui ne voudra pas laisser son rival se rapprocher d'un grand retour en Coupe d'Europe. 

Standard - Charleroi à suivre en direct commenté

Au rayon des compositions, Henry Lawrence et Casper Nielsen sont aptes à jouer pour le Standard, tandis qu'Antoine Bernier pourrait finalement faire son retour dans le onze de base de Charleroi. 


Tous les regards seront tournés vers Sclessin, ce samedi soir. Un stade qui affichera presque sold-out, pour l'une des rares fois de la saison, et qui revêtira sans aucun doute son costume des grandes soirées. Standard - Charleroi, un ultime et décisif choc wallon à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Prono Standard - Charleroi

Standard gagne
Partage
Standard Standard gagne Partage Charleroi Charleroi gagne
67.13% 25% 7.87%
Les plus populaires
2-1
(86x)		 1-1
(39x)		 1-0
(22x)

Comparatif Standard - Charleroi

Classement

1
4

Points

37
31

Gagner

5
4

Perdre

2
3

Buts inscrits

17
10

Buts reçus

9
8

Cartes jaunes

10
17

Cartes rouges

1
1

face-à-face remportés

29
19
15
18/04 18:15 Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard
18/01 18:30 Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
31/10 20:45 Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
04/05 13:30 Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
06/04 19:15 Charleroi Charleroi 1-0 Standard Standard
30/11 20:45 Charleroi Charleroi 1-1 Standard Standard
20/10 18:30 Standard Standard 2-1 Charleroi Charleroi
16/12 20:45 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
13/08 18:30 Charleroi Charleroi 1-1 Standard Standard
14/04 20:45 Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
09/10 18:30 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
06/03 18:30 Charleroi Charleroi 0-0 Standard Standard
05/12 18:30 Standard Standard 0-3 Charleroi Charleroi
24/01 18:15 Standard Standard 3-2 Charleroi Charleroi
04/10 18:15 Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard
01/03 18:00 Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
29/09 18:00 Standard Standard 1-1 Charleroi Charleroi
26/12 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
15/09 18:00 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
20/05 18:00 Charleroi Charleroi 0-0 Standard Standard
30/03 20:30 Standard Standard 1-0 Charleroi Charleroi
18/02 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 Standard Standard
10/09 18:00 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
04/12 18:00 Charleroi Charleroi 1-3 Standard Standard
19/08 20:30 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
20/02 18:00 Standard Standard 3-0 Charleroi Charleroi
25/10 18:00 Charleroi Charleroi 2-3 Standard Standard
24/05 14:30 Standard Standard 2-0 Charleroi Charleroi
25/04 18:00 Charleroi Charleroi 1-0 Standard Standard
07/12 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
25/07 20:30 Standard Standard 3-0 Charleroi Charleroi
15/02 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
20/10 14:30 Standard Standard 2-2 Charleroi Charleroi
07/12 20:30 Standard Standard 6-1 Charleroi Charleroi
19/08 18:00 Charleroi Charleroi 2-6 Standard Standard
12/03 20:00 Charleroi Charleroi 0-2 Standard Standard
22/09 20:30 Standard Standard 2-1 Charleroi Charleroi
25/04 18:00 Charleroi Charleroi 1-0 Standard Standard
23/04 19:30 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
27/03 20:30 Standard Standard 2-0 Charleroi Charleroi
04/02 20:30 Charleroi Charleroi 2-3 Standard Standard
24/08 19:30 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
21/08 20:30 Standard Standard 1-1 Charleroi Charleroi
22/03 20:30 Charleroi Charleroi 1-0 Standard Standard
31/10 20:30 Standard Standard 1-2 Charleroi Charleroi
27/04 18:00 Charleroi Charleroi 2-1 Standard Standard
07/12 20:30 Standard Standard 5-1 Charleroi Charleroi
26/01 20:30 Charleroi Charleroi 2-5 Standard Standard
04/08 20:30 Standard Standard 1-2 Charleroi Charleroi
04/08 19:30 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
27/03 19:00 Standard Standard 2-3 Charleroi Charleroi
24/03 20:30 Charleroi Charleroi 0-0 Standard Standard
22/10 15:00 Charleroi Charleroi 2-1 Standard Standard
21/10 20:30 Standard Standard 1-0 Charleroi Charleroi
22/01 18:00 Charleroi Charleroi 0-0 Standard Standard
19/01 20:00 Standard Standard 1-1 Charleroi Charleroi
16/08 19:30 Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
13/08 20:30 Standard Standard 1-2 Charleroi Charleroi
08/05 20:00 Standard Standard 1-1 Charleroi Charleroi
12/12 20:30 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
26/01 20:00 Standard Standard 3-0 Charleroi Charleroi
17/08 20:00 Charleroi Charleroi 3-3 Standard Standard
30/11 00:00 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
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11:00

La conclusion des Europe Play-Offs, c'est ce vendredi soir. Suivez le choc wallon décisif entre le Standard et Charleroi en direct commenté sur Walfoot.be.

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 20:45 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 20:45 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 20:45 Westerlo Westerlo
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