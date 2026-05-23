Le Standard pour l'Europe, Charleroi pour l'honneur : suivez le choc wallon en direct commenté (20h45)

La conclusion des Europe Play-Offs, c'est ce vendredi soir. Suivez le choc wallon décisif entre le Standard et Charleroi en direct commenté sur Walfoot.be.

Plus besoin de présenter l'importance de cette rencontre entre le Standard et le Sporting Charleroi. Surtout pour les Rouches, qui pourraient s'adjuger les Europe Play-Offs et le ticket pour le barrage européen en cas de victoire.

Les pronostics sont en faveur des Rouches avant la rencontre, les troupes de Vincent Euvrard ayant leur sort entre les mains et pouvant se contenter d'une victoire, sans regarder ce que fait Genk, pour valider cette septième place.

La tâche sera cependant tout sauf aisée, pour le Standard, contre une équipe de Charleroi qui n'a certes plus rien à jouer, mais qui ne voudra pas laisser son rival se rapprocher d'un grand retour en Coupe d'Europe.

Standard - Charleroi à suivre en direct commenté

Au rayon des compositions, Henry Lawrence et Casper Nielsen sont aptes à jouer pour le Standard, tandis qu'Antoine Bernier pourrait finalement faire son retour dans le onze de base de Charleroi.



Tous les regards seront tournés vers Sclessin, ce samedi soir. Un stade qui affichera presque sold-out, pour l'une des rares fois de la saison, et qui revêtira sans aucun doute son costume des grandes soirées. Standard - Charleroi, un ultime et décisif choc wallon à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.