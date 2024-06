Le changement de Tedesco qui a remis les Diables dans le sens du jeu ? "J'en ai pensé le plus grand bien"

La Belgique s'est bien reprise face à la Roumanie (2-0). Les changements de Domenico Tedesco ont été payants.

Par rapport au onze de base défait par la Slovaquie, quatre changements ont marqué la composition de Domenico Tedesco : Arthur Theate, Jan Vertonghen, Dodi Lukebakio et Youri Tielemans sont rentrés dans l'équipe.

En ouvrant le score après 73 secondes de jeu, le dernier cité a particulièrement justifié son retour en grâce. Aligné aux côtés d'Amadou Onana au détriment d'Orel Mangala, Tielemans a fluidifié le jeu belge.

Domenico Tedesco en est revenu aux valeurs sûres

Un constat partagé par Philippe Albert : "J'en ai pensé le plus grand bien. Je pense qu'Amadou Onana, seul dans sa position, s'en est très bien sorti et que Tielemans est parfaitement capable de jouer les deux rôles, en jouant défensivement en perte de balle et d'être très créatif aux côtés de Kevin De Bruyne quand on a la possession" déclare-t-il pour la RTBF.

Les retours de Vertonghen et Theate ont également fait du bien : "Leurs qualités n'ont jamais été mises en doute. Ce qui alertait les gens est plutôt le fait qu'ils puissent tenir le coup physiquement. Hormis Theate, ils l'ont fait".

Le joueur de Rennes tirait effectivement la langue en fin de match, demandant son changement. L'état physique de chacun devra évidemment être surveillé mais la débauche d'énérgie constatée hier a de quoi rassurer.