Nouvelle inquiétude ? Domenico Tedesco donne des nouvelles d'un Diable sorti blessé

Petite alerte ce dimanche en seconde période : Arthur Theate a demandé son changement et a été promptement remplacé par Zeno Debast. Un motif d'inquiétude pour Domenico Tedesco qui vient à peine de récupérer ses défenseurs ?

Décidément, on ne sera jamais totalement tranquille dans le secteur défensif des Diables Rouges. Alors que les nouvelles étaient bonnes au moment de partir pour Cologne (Axel Witsel s'était entraîné normalement et Thomas Meunier rejoindrait le groupe après Belgique-Roumanie), Tedesco annonçait en conférence de presse d'avant-match que Witsel avait rechuté et ne serait finalement pas du voyage.

Et alors que ce samedi, Arthur Theate et Jan Vertonghen réintégraient enfin le 11 de base, petite alerte en seconde période. Theate a réclamé son remplacement et est sorti à la 77e minute, Castagne prenant place à gauche et Zeno Debast montant pour jouer back droit.

S'agissait-il là aussi d'une rechute, alors que le défenseur rennais assurait en conférence de presse durant la semaine que tout allait bien ? "Arthur a pris un coup direct. Il va bien, ce n'est rien de sérieux, mais nous n'avons pris aucun risque", rassurait immédiatement Domenico Tedesco en conférence de presse d'après-match.

Même chose pour Dodi Lukebakio, sorti à la 56e minute, soit très tôt. "Il manque de rythme suite à sa saison à Séville et nous voulons le gérer au mieux", a clarifié le sélectionneur. Aucune inquiétude donc après la victoire contre la Roumanie.

Signe qu'Arthur Theate se porte bien : il a immédiatement été annoncé par la fédération comme le joueur qui se présenterait devant la presse ce dimanche au Jupiler Media Village de Freiberg. Un drôle de choix puisque le sympathique back gauche des Diables était déjà de corvée médiatique jeudi passé et n'aura pas grand chose de plus à nous dire...