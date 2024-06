La passe décisive de Casteels pour De Bruyne, made in... Jan Vertonghen ! "Sa manière de gérer la pression est fantastique"

Le retour de Jan Vertonghen a été important pour les Diables. Le joueur d'Anderlecht, via son calme et ses qualités défensives, a apaisé toute une ligne, et a permis à toute une équipe de se projeter encore et encore vers l'avant.

Après la victoire des Diables face à la Roumanie, ce samedi soir, Jan Vertonghen évoquait son retour dans le onze de base avec satisfaction. "Je suis très heureux d'être de retour. Cela faisait longtemps pour moi, et c'était un match très important. Il y a du soulagement aussi, oui." Le défenseur d'Anderlecht est satisfait, aussi, du contenu proposé par les Diables, et est revenu sur l'intensité mise en première période. "Tout le monde voulait jouer vers l'avant, avec beaucoup de pression. Pas seulement Wout et moi, mais aussi tout le monde autour. Les occasions que la Roumanie s'est créée étaient notre faute et c'est quelque chose que l'on doit encore corriger. Nous leur avons littéralement donné des occasions, ils n'ont rien créé. Cela doit absolument être corrigé pour la suite." Pour Jan Vertonghen, les ajustements à réaliser... sont défensifs Pour faire en sorte que ces erreurs ne se paient pas, il y avait Koen Casteels, intransigeant de bout en bout, et auteur de la passe décisive sur le but de Kevin De Bruyne. "Je lui ai dit de dégager aussi loin que possible, et cela a amené la passe décisive. La Roumanie a continué à maintenir cette ligne haute et si Romelu perdait le duel, nous étions directement en difficulté. C'est pour ça que le ballon devait aller directement dans le dos de leur défense et Koen fait ça très bien." "Je dois féliciter Casteels, qui subit une grosse pression en raison des circonstances, mais qui se porte fantastiquement. Non seulement grâce à sa passe décisive, mais pour l'ensemble de son match." Malgré cette victoire, les Diables ont encore un problème majeur : c'est très, très difficile de tuer le match. "Les attaquants ont de grandes qualités, j'ai une entière confiance en eux. Ils l'ont déjà prouvé dans leurs clubs respectifs, ça ne m'inquiète pas" a conclu Jan Vertonghen, qui l'a assuré. "On ne veut pas d'un point contre l'Ukraine. Nous voulons gagner le match et remporter le groupe."