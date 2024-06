Une légende du foot anglais dégoûté par le nouveau but annulé de Lukaku : "Je ne peux pas l'accepter"

Romelu Lukaku a une nouvelle fois été privé d'un but par le VAR hier soir. Pour Ian Wright, cela démontre les dérives du football actuel.

Les Diables Rouges ont conclu hier soir la fournée des deuxièmes matchs de la phase de groupe. Les meilleurs buteurs avant les dernières rencontres ? On peut citer Georges Mikautadze, Jamal Musiala ou Ivan Schranz (tous à deux buts)...mais aussi les buts contre leur camp (qui ont frappé à six reprises) et Romelu Lukaku si le VAR n'existait pas.

Avec la rencontre face aux Roumains...Big Rom a fait monter son total à trois réalisations, toutes annulées par l'arbitrage vidéo (une suite à la faute de main de Loïs Openda, deux autres pour hors-jeu). Hier, sa finition lui a été refusée pour une demi-rotule hors-jeu.

Une question de millimètres

De quoi irriter le célèbre consultant d'ITV Ian Wright : "Je ne comprends pas que si un défenseur et un attaquant sont sur la même ligne, et que vous parlez de millimètres, l’attaquant soit désavantagé".

L'ancien attaquant d'Arsenal va plus loin : "Je ne peux pas accepter cela comme un hors-jeu".

Même son de cloche du côté de l'entraîneur de Tottenham Ange Postecoglou : "Ne me laissez pas commencer ! Ma frustration, c’est que nous avons transformé le football en médecine légale, au millimètre près. Je pense que si ce but avait été marqué sans la technologie du hors-jeu, personne n’aurait rien dit".