"Un peu le même sentiment que contre la Slovaquie mais..." : Kevin De Bruyne et les Diables ont lancé leur Euro

La Belgique s'est rassurée en battant la Roumanie 2-0. Longtemps malheureux dans le dernier geste, Kevin De Bruyne s'est chargé de faire le break.

Les Diables Rouges peuvent enfin respirer. Malgré plusieurs frayeurs, la Belgique est restée en vie dans le groupe E grâce à sa victoire face aux Roumains.

Un soulagement également apporter par le comportement général de l'équipe, bien plus incisive que lors du premier match, même si tout n'a pas encore été parfait.

"C'est un peu la même chose, le même sentiment que contre la Slovaquie, mais cette fois on a gagné. On a bien joué, même si on donne quelques occasions" résume Kevin De Bruyne.

La Belgique a joué à se faire peur

KDB pensait s'offrir un assist en lançant Romelu Luaku en profondeur mais le but a été annulé pour un hors-jeu d'une demi-rotule. Il s'est consolé en inscrivant lui-même le 2-0 quelques minutes plus tard.

"On se créé des occasions. Romelu Lukaku marque, cela va finir par compter, il est là où il doit être. Est-ce qu'on est lancés ? Je l'espère. En tout cas, on sait ce qu'on doit faire" conclut De Bruyne.